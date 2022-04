Oneplus 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro : lequel choisir ?

Après plusieurs mois d’attente, les modèles les plus aboutis chez OnePlus et Xiaomi sont enfin disponibles. Mais entre le OnePlus 10 Pro et le Xiaomi 12 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés afin de vous aider à y voir plus clair et bien choisir.

Si vous ne craignez pas de montrer les objectifs photo de votre téléphone, le moins discret dans cette catégorie est le OnePlus 10 Pro puisque son bloc optique occupe presque les deux tiers de la largeur au dos du mobile. Mais cela n’est pas vilain, du moins de notre point de vue. Pour le Xiaomi 12 Pro, c’est plus classique avec un bloc optique installé dans le coin supérieur à gauche, avec une plaque qui supporte les 3 énormes capteurs photo. Des deux, c’est le OnePlus 10 Pro qui est le plus lourd avec 205 grammes sur la balance contre 200 grammes pour le Xiaomi 12 Pro. Il est plus fin que son concurrent du jour avec un profil de 8,16 contre 8,6 mm et un gabarit équivalent mesurant 163,6x74,6 mm contre 163x73,9 mm pour le mobile de Xiaomi.

Deux smartphones très puissants en compétition

En termes de puissance brute, les deux mobiles font jeu égal disposant d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive bien qu’une version du OnePlus 10 Pro soit aussi proposée avec 8 Go de RAM. Le Xiaomi 12 Pro commence avec 256 Go d’espace de stockage non extensibles alors que le OnePlus 10 Pro démarre à 128 Go pour proposer une version avec 256 Go, sans possibilité d’introduire une carte mémoire micro SD. Les deux mobiles disposent d’écrans remarquables. Les deux utilisent une dalle Super AMOLED incurvée de 6,7 pouces pour le OnePlus 10 Pro et 6,73 pouces pour le Xiaomi 12 Pro. Ils affichent une définition de 1440x3200 et 1440x3216 pixels. Ils sont compatibles HDR10+ mais le Xiaomi 12 Pro a un léger avantage supportant également le format Dolby Vision. Les deux bénéficient d’une dalle rafraîchit dynamiquement de 1 à 120 Hz selon l’application utilisée.

OnePlus 10 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

894,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 909,00 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 999,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Quelles configurations pour la photo ?

Pour la photo, le Xiaomi dispose de trois capteurs de 50 mégapixels dont un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Pour le OnePlus 10 Pro, il y a un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé à 7 lentilles, un Sony IMX789, accompagné d’un autre capteur Samsung de 50 mégapixels cette fois pour des images ultra grand-angle sur 150 degrés (115 degrés pour le Xiaomi) et il y a un téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom optique 3,3x. Les deux mobiles sont dotés d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Ils peuvent tous les deux enregistrer des vidéos jusqu’à une définition Ultra HD 8K à 24 images par seconde ou Ultra HD à 60 images par seconde et au format LOG pour les deux. Le OnePlus 10 Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh alors qu’elle est de 4600 mAh pour le Xiaomi 12 Pro. Toutefois, c’est ce dernier qui se recharge plus rapidement puisqu’il supporte la charge à 120 watts contre 80 watts pour le OnePlus. Les deux mobiles peuvent se recharger sans fil, par induction à 50 watts et proposent la charge inversée.