Le nouveau smartphone Premium Xiaomi 12X 5G est disponible en France avec son chipset Snapdragon 870

La marque Xiaomi vient officiellement d’annoncer la disponibilité du nouveau smartphone Premium Xiaomi 12X qui vient rejoindre les récents Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. En voici tous les détails.

Après l’annonce de la disponibilité des modèles Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, la marque vient d’officialiser la commercialisation du Xiaomi 12X. Pensé pour un usage à une main, le smartphone est particulièrement compact, exactement comme le Xiaomi 12. Il a des dimensions de 152,7 mm de haut pour 69,9 mm de large et 8,16 mm de profil pour 176 grammes. Son design est assez similaire au Xiaomi 12 notamment avec son bloc optique installé dans le coin supérieur à gauche avec des capteurs positionnés sur une plaque qui reprend les couleurs de l’appareil. Le Xiaomi 12X est décliné en bleu, mauve ou noir, comme le Xiaomi 12.

La même configuration technique que le Xiaomi 12 sauf pour le Soc

Le nouveau smartphone Xiaomi 12X est en fait un Xiaomi 12 mais avec un processeur différent. En effet, alors que Xiaomi 12 embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, comme le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12X se contente d’une puce Qualcomm Snapdragon 870, moins véloce mais qui offre malgré de très belles performances. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go d’espace de stockage malheureusement non extensibles. Xiaomi l’a doté d’un système de refroidissement afin d’optimiser la température des composants et limiter les surchauffes en cas de sollicitation importante. L’autre différence entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X, c’est que le premier propose du Wi-Fi 6E alors qu’il y a du Wi-Fi 6 pour le deuxième, si votre routeur est compatible ce qui n’est pas encore très répandu notamment auprès des opérateurs, car, à l’heure de l’écriture de ces lignes, seulement Bouygues Telecom et Orange proposent une offre avec un routeur en Wi-Fi 6E.

Les autres caractéristiques identiques à celles du Xiaomi 12

Toutes les autres caractéristiques techniques entre le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X sont identiques. Ils partagent le même écran AMOLED de 6,28 pouces à plat affichant une définition de 1080x2400 pixels rafraîchit à 120 Hz et proposant un taux d’échantillonnage de 480 Hz. Ils sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision. Les deux smartphones supportent la 5G, le NFC et le Bluetooth. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et des haut-parleurs pour un son stéréo poussé par Harman Kardon. Il y a également un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle, comme tous les autres mobiles de la marque. Le Xiaomi 12X a une batterie de 4600 mAh capable de supporter la charge à 67 watts en filaire, 50 watts en sans fil et 10 watts pour la charge inversée. Enfin, pour les photos, le Xiaomi 12X, comme le Xiaomi 12 propose une configuration de 50+13+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 32 mégapixels, le même que sur le Xiaomi 12 Pro, à l’avant.

Le nouveau smartphone Xiaomi 12X est disponible pour un prix de 799 €, soit 100 € de moins que le Xiaomi 12. La marque propose également une offre à 849,90 € avec une paire d’écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3 blanc.

Xiaomi 12 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

200,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 266,06 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 289,98 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix