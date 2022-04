Samsung Galaxy A13 vs Realme C31 : quel smartphone pas cher choisir ?

Vous pensez vous offrir un smartphone qui soit abordable mais vous préférez un modèle qui tienne la route et qui soit vraiment fait pour vous. Mais entre le realme C31 et le Samsung Galaxy A13, lequel choisir ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A13 a un design particulièrement épuré notamment au niveau de son bloc de capteurs qui sont tous intégrés dans la coque de l’appareil. Le realme C31 propose un rectangle de la couleur du dos du mobile avec deux gros capteurs et un plus petit installé à côté. Des deux, c’est le Samsung Galaxy A13 qui est le plus léger, d’une courte tête avec 195 grammes sur la balance contre 197 grammes pour le realme C31. Ce dernier est toutefois le plus fin puisqu’il propose un profil de 8,4 mm contre 8,8 mm pour le Samsung. Les deux disposent d’une batterie de 5000 mAh. Il propose une charge à 15 watts mais sur ce type d’appareil, il n’est pas question de charge sans fil.

Deux puces de sources différentes en compétition

Si vous cherchez le mobile le plus puissant des deux, c’est du côté du Samsung qu’il faut regarder. En effet, celui-ci dispose d’une puce MediaTek Dimensity 700 plus véloce que l’Unisoc T612 installé dans le realme C31. Ce dernier est décliné avec 3 ou 4 Go de mémoire vive alors que le Samsung dispose de 4 Go. La capacité de stockage interne sur le realme démarre à 32 Go et peut aussi être proposé avec 64 Go, ce qui est la base pour le Samsung. Les deux smartphones peuvent accueillir une carte micro SD. Ils sont tous les deux compatibles 4G et proposent du Wi-Fi 5. Le Samsung est compatible NFC ce qui n’est pas le cas du realme permettant ainsi le paiement sans contact ou l’appairage instantané avec d’autres dispositifs compatibles. Il y a un port audio jack 3,5 mm sur les deux smartphones et ils peuvent accueillir deux cartes SIM simultanément. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil et ils offrent un son mono.

Samsung Galaxy A13 acheter au meilleur prix Rakuten

192,13 € Rakuten

Boulanger 199,00 € acheter Boulanger

Fnac 199,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Ecran, avantage au Samsung, comme pour la photo

L’écran du Samsung Galaxy A13 est plus intéressant que celui du realme C31 dans le sens où il est plus grand mesurant 6,6 pouces contre 6,5 pouces et surtout, sa définition est de 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels pour le realme, les deux utilisant une dalle LCD à 60 Hz donc le minimum. Enfin, pour la partie photo, le Samsung est bien mieux équipé puisqu’il propose un capteur de 50 mégapixels dans son dos contre un module principal de seulement 13 mégapixels pour le realme. Ensuite, le Samsung profite de trois autres capteurs de 5+2+2 mégapixels alors que le realme a un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro et un 0,3 mégapixel pour l’optimisation des portraits. À l’avant, c’est encore Samsung qui domine les débats avec son capteur de 8 mégapixels contre un 5 mégapixels installé en frontal sur le realme C31.