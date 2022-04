Le Samsung Galaxy A13 débarque avec une grosse batterie et un très large écran pour un prix mini

La marque Samsung continue de développer son offre de téléphones mobiles sur le segment d’entrée de gamme avec la commercialisation du nouveau Galaxy A13. Doté d’un grand écran de 6,6 pouces avec une large batterie, il devrait offrir une très bonne autonomie, pour un prix contenu puisqu’accessible à moins de 200 €. En voici tous les détails.

Après les modèles Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G, la marque propose désormais le nouveau smartphone Galaxy A13. Son design est assez conventionnel avec des bords arrondis ce qu’il faut pour proposer une bonne prise en main. Ses capteurs photo sont intégrés au dos ce qui fait qu’ils dépassent à peine de la coque arrière, sans îlot spécifique, à la manière de ses grands frères, le Galaxy A32 5G et le très haut de gamme Galaxy S22 Ultra. Le Galaxy A13 est décliné en noir ou en blanc. Il fait 195 grammes sur la balance. Il mesure 165,1x76,4 mm pour une épaisseur de 8,8 mm.

Il est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4.1 développée par Samsung. Celle-ci intègre plusieurs fonctions pratiques notamment pour migrer ses données d’un ancien mobile vers le nouveau, Smart Switch. Il y a également la fonction Quick Share qui permet de partager facilement et rapidement des fichiers grâce à la génération d’un QR Code ou d’un lien de téléchargement. Le Dossier sécurisé sert à mettre des données et des applications à l’abri des regards indiscrets. Samsung promet 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Quelle fiche technique pour le Samsung Galaxy A13 ?

Techniquement, le Galaxy A13 dispose d’un écran LCD De 6,6 pouces affichant une définition de 1080x2408 pixels soit une bonne lisibilité. Il y a une encoche pour abriter le capteur photo frontal qui embarque 8 mégapixels. Au dos, on peut compter sur une configuration complète puisqu’il y a un module principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle sur 123 degrés et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour l’optimisation des portraits et le mode macro.



L’appareil est animé par le processeur MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go pouvant être étendue grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To. Il fonctionne grâce à une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui permettre d’offrir une belle autonomie. Le smartphone est compatible 4G et propose du Wi-Fi 5. Il supporte aussi le NFC pour le paiement sans contact et propose un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A13 est disponible pour 199 €.