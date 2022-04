Bouygues Telecom : les nouveaux forfaits mobiles Very B&You dès 4.99€ sont arrivés !

Envie d'un bon plan pour changer votre forfait mobile ? Ne cherchez plus : les nouvelles promotions Very B&You sont arrivées chez Bouygues Telecom ! De 5Go à 200Go à prix cadeau valable sans condition de durée et sans engagement ; découvrez-les dans cet article !

Des forfaits en exclusivité web

L'opérateur Bouygues Telecom a mis en avant de nouvelles offres promotionnelles disponibles jusqu'au 20 avril prochain inclus. Sa gamme Very B&You propose de 5Go à 200Go à un tarif préférentiel valable sans condition de durée !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements mobiles dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Ces offres sont une exclusivité web, il vous faudra ainsi souscrire en ligne, sur le site officiel de l'opérateur.

De 5Go à 200Go à moins de 15€

L'ensemble de ces séries spéciales Very B&You vous permettra de communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, lors de vos voyages dans les DOM et plus largement lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne.

Le forfait pas cher du jour est l'offre Very B&You 100Go à seulement 12,99€ par mois ! Celle-ci vous propose 100Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine et pas moins de 15 Go utilisables lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM !

Besoin de moins de data ? Le forfait 5Go est idéal pour les petits budgets : il est à 4,99€ par mois et vous permettra de disposer de ces 5Go partout en Europe.

Vous préférez n'avoir aucune limite ? Alors le forfait 200Go pourrait vous intéresser. Vous bénéficierez d'une enveloppe de 200Go en France métropolitaine, dont 20Go seront dédiés à votre usage internet à l'étranger (UE/DOM), pour la somme de 14,99€ par mois.