Le Samsung Galaxy A13 à seulement 1€ chez Bouygues Telecom !

Pour tous ceux qui recherchent un smartphone fiable, endurant et pas cher, Samsung propose depuis quelques semaines, le Galaxy A13. Avec son autonomie de plus de 2 jours et les bonnes performances de sa puce Exynos 850, c’est un choix idéal pour les inconditionnels de la marque. Si vous en êtes, sachez que vous pouvez vous l’offrir dès aujourd’hui à seulement 1€ grâce à une super promo de Bouygues Telecom. On vous explique !

198€ de remise immédiate sur votre Galaxy A13 ! L’unique version du Samsung Galaxy A13 (64 /4 Go) a été lancée sur le marché français à un prix de 199€. Un tarif déjà très accessible pour ce smartphone polyvalent. Mais grâce à Bouygues Telecom, vous pouvez l’acheter pour presque rien. Pour cela, il suffit de souscrire à un forfait Sensation 150 Go lors de l’achat d’un Galaxy A13 sur le site de l’opérateur. Vous bénéficierez ainsi d’une remise automatique de 198€ ! Le reste à payer est facile à calculer : 199€ -198€ = 1€ ! C’est tout ce que vous avez à payer pour l’achat de ce nouveau smartphone, en plus, bien entendu, du montant du forfait mobile grâce auquel vous allez pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de votre appareil. Le forfait Sensation 150 Go en détail En profitant de cette offre inédite, vous faites d’une pierre deux coups. Plus besoin de chercher un forfait mobile auquel souscrire ! Le forfait Sensation 150 Go de Bouygues Telecom associé à votre mobile vous permet en effet de bénéficier de services Internet et téléphoniques assez complets, avec : 150 Go d’internet en 4G tous les mois. 80 Go de cette enveloppe peuvent être utilisés lors de vos séjours en UE, dans les DOM et en Suisse ;

tous les mois. de cette enveloppe peuvent être utilisés lors de vos séjours en ; Les appels illimités vers les numéros fixes de France métropolitaine et de 120 destinations à l’étranger ;

vers les numéros fixes de France métropolitaine et de 120 destinations à l’étranger ; Les appels et SMS illimités vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ; Les appels et SMS illimités depuis l’UE, la Suisse et les DOM, vers les numéros de ces zones et vers ceux de la France métropolitaine. Ce forfait est facturé à 25,99€/mois pendant la première année, puis 42,99€/mois, avec un engagement de 24 mois. Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A13 ? Le Samsung Galaxy A13 est doté d’un écran Full HD+ de 6,6 pouces protégé par du verre Gorilla Glass 5. Léger (195 g) et confortable, il est disponible en deux coloris : Noir et Blanc. Ce smartphone 4G est animé par une puce Exynos 850 à 8 cœurs grâce à laquelle il garantit de bonnes performances pour la gestion des applis courantes. Ce processeur est associé à 4 Go de RAM. L’espace de stockage initial est de 64 Go, avec la possibilité d’une extension jusqu’à 1 To avec une carte micro SD. Pour la photo, 4 capteurs sont présents à l’arrière, dont un grand-angle de 50 mégapixels et un capteur Portrait de 2 mégapixels. Pour les selfies, vous pouvez profiter du capteur avant de 8 mégapixels qui offre des clichés nets et détaillés. Enfin, l’un des atouts majeurs du Galaxy A13, c’est sa grosse batterie de 5000 mAh grâce à laquelle il offre une autonomie pratique de plus de 2 jours.