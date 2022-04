Huawei P50 Pro vs Xiaomi 12 Pro : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone haut de gamme mais hésitez entre le Huawei P50 Pro et le Xiaomi 12 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir celui qui est vraiment fait pour vous.

Le design général des deux smartphones Huawei P50 Pro et Xiaomi 12 Pro sont assez similaires. En effet, ils proposent des profils arrondis et des surfaces avant et arrière incurvées. Le bloc optique du Huawei est toutefois nettement moins discret que celui du Xiaomi 12 Pro puisqu’il s’appuie sur deux cercles assez imposants là où il y a une plaque qui accueille les capteurs sur le Xiaomi. Des deux, c’est le Huawei P50 Pro qui est le plus léger avec 195 grammes sur la balance contre 205 grammes et il est aussi le plus compact avec des dimensions de 158,8x72,8 mm contre 163,6x74,6 mm. Par contre, le Xiaomi 12 Pro est plus fin : 8,16 mm contre 8,5 mm.

Deux très beaux écrans

L’écran le plus remarquable est installé sur le Xiaomi 12 Pro puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED sur 6,73 pouces avec une définition maximale de 1440x3200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas sur l’écran du Huawei P50 Pro mais sur 6,6 pouces en diagonale avec une définition légèrement inférieure de 1228x2700 pixels. Les deux écrans supportent le HDR mais celui du Xiaomi va plus loin pouvant lire des contenus HDR10+ et Dolby Vision. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui est placé aussi bas chez l’un que chez l’autre. Les deux smartphones disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Le Xiaomi 12 Pro profite de la présence de 4 haut-parleurs contre deux pour le Huawei.

Snapdragon 888 4G contre Snapdragon 8 Gen 1

Ce dernier est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière ce qui n’est pas le cas du Xiaomi 12 Pro, à priori pouvant tout de même résister aux éclaboussures. En termes de connectivité, le Xiaomi 12 Pro est compatible 5G alors que le Huawei P50 Pro est bloqué sur la 4G avec son processeur Qualcomm Snapdragon 888 4G qui propose des performances moindres que le Snapdragon 8 Gen 1 installé dans le Xiaomi 12 Pro. Ce dernier dispose, en plus de 12 Go de mémoire vive contre 8 Go pour le Huawei. Les deux smartphones sont compatibles Wi-Fi 6 et le Xiaomi 12 Pro va plus loin avec du Wi-Fi 6E, plus performant en débit et en portée.

Lequel propose les plus belles photos ?

Pour la photo, les deux appareils sont particulièrement bien équipés. En effet, le Xiaomi 12 Pro embarque 3 capteurs de 50 mégapixels à l’arrière et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Sur le P50 Pro de Huawei, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif monochrome de 40 mégapixels et d’un capteur de 13 mégapixels. Notez également qu’il y a un capteur de 64 mégapixels avec zoom optique 3,5x. Pour les selfies, il utilise un objectif de 13 mégapixels à l’avant. Selon le laboratoire indépendant DxOMark, le Huawei P50 Pro propose de plus belles photos ayant obtenu un score de 144 contre 131 pour le Xiaomi 12 Pro. Ce dernier est équipé d’une batterie de 4600 mAh contre 4360 mAh sur le Huawei qui peut supporter la charge à 66 watts en filaire, à 50 watts sans fil et offrir la charge inversée à 5 watts. Le Xiaomi 12 Pro peut encaisser la charge filaire à 120 watts, donc plus rapide, sans fil à 50 watts et la charge inversée à 10 watts.

L’un avec les services de Google mais pas l’autre

Les deux appareils sont proposés avec 256 Go de mémoire interne que l’on ne peut étendre sur le Xiaomi alors que sur le Huawei P50 Pro, c’est possible mais exclusivement avec une carte mémoire NM Card, format propriétaire de la marque chinoise. Enfin, une différence de taille entre les deux smartphones est son système d’exploitation étant donné que Huawei ne peut toujours pas utiliser les services de Google, il s’appuie sur une interface Open Source mais sans possibilité d’accéder à la plateforme de téléchargement d’applications et d’autres services. Il propose à la place l’App Gallery et le moteur de recherche Petal Search pour trouver les applications recherchées. Les plus populaires sont tout de même présentes. Le Xiaomi 12 Pro n’a pas cette problématique, proposant Android 12 avec les services Google.