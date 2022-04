Dernier jour pour profiter des promotions incroyables sur les forfaits B&You !

Si vous êtes passé à côté des offres promotionnelles B&You mises en avant par Bouygues Telecom, il n'est pas trop tard pour en profiter ! En effet, ces séries spéciales à prix cadeau sans condition de durée prennent fin ce soir à minuit ; venez les (re)découvrir dans cet article.

Bouygues Telecom et ses séries spéciales B&You

Dans le cadre de l'opération Very B&You, Bouygues Telecom avait lancé le 13 avril dernier trois séries spéciales avec 5Go, 100Go et 200Go à prix cadeau, et ce, sans limitation de durée ! Celles-ci sont encore disponibles, mais seulement jusqu'à ce soir 23h59.

Il vous reste donc quelques heures avant de vous décider et de souscrire à l'une ou l'autre de ces offres promotionnelles. Sachez que vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir, car ces dernières sont sans engagement.

Si votre forfait Very B&You vous accompagne lors de vos séjours en Europe, l'opérateur rappelle néanmoins que l'utilisation des garanties depuis ces destinations doit rester dans la limite du raisonnable !

Les offres Very B&You : de 5Go à 200Go

La première offre Very B&You est idéale pour les petites consommations de data et les petits budgets. En effet, celle-ci coûte la somme de 4,99€ par mois et vous offrira 5Go utilisables aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM.

La seconde est au prix de 12,99€ par mois. Elle vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine. Lorsque vous séjournerez à l'étranger (EU/DOM), vous pourrez bénéficier de 15Go, dont l'usage sera décompté de vos 100Go fournis.

Vous souhaitez le maximum de data ? Alors le forfait 200Go à 14,99€ par mois devrait vous intéresser. 200Go en France métropolitaine, 20Go (inclus) dédiés à votre connexion internet depuis l'Europe et les DOM sont ses garanties.

Bien entendu, l'ensemble de ces forfaits vous permettra de communiquer sans compter où que vous soyez en Europe.