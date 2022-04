Dernier sprint pour profiter de prix cassés sur des forfaits mobile 100 Go et 150 Go !

Les promotions incroyables de Syma Mobile sur les forfaits 100 Go et 150 Go sont sur le point de se terminer. Il n'est pas trop tard pour trouver un forfait mobile à petit prix. Dépêchez-vous car vous n'avez que jusqu'au 21 avril pour bénéficier de ces super bons plans. En voici tous les détails !

7,90 €/mois pour 100 Go !

Nous vous avons trouvé une promo pour un forfait de téléphone 100 Go ! Pour en profiter, c'est chez Syma Mobile que ça se passe ! Ses 100 Go de data sur le réseau de SFR vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, et ce dans l'Hexagone. Avec ses 6 Go de data (inclus) depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE, l'offre Syma Mobile va en plus en convaincre quelques-uns. Par ailleurs, en vous décidant pour ce forfait mobile illimité, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Cet abonnement de téléphone sans engagement vous est offert sans condition de durée au tarif de 7,90 €/mois au lieu de 14,90 €/mois jusqu'au 21 avril : ne passez pas à côté de cette super bonne affaire !

Cédez pour un maxi forfait 150 Go à 9,90 €/mois

Syma Mobile met en promo un forfait de téléphone idéal pour les gros consommateurs de données mobiles, puisqu'on vous propose pas moins de 150 Go. Avec ses 150 Go de data sur le réseau de SFR, et ce, en France métropolitaine, le forfait Syma Mobile devrait vous séduire. Si cet abonnement de téléphone illimité vous intéresse, vous profiterez en plus de 7 Go de data (inclus) depuis les DOM et depuis l'Union européenne. De plus, les services offerts par ce forfait mobile sans engagement incluent des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Si vous vous laissez séduire par cette offre mobile 4G avant le 21 avril, vous pourrez profiter d'un super prix de 9,90 €/mois au lieu de 18,90 €/mois. Le tout sans mauvaise surprise au bout de quelques mois, puisque ce bon plan est valable sans condition de durée !