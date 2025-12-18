À moins de 130€, faut-il acheter le Galaxy A17 de Samsung (oui)

Le Samsung Galaxy A17, vendu à moins de 140 € sur Amazon, est une offre qui attire l'attention. Ce modèle d'entrée de gamme s'est démarqué dans nos tests par sa qualité d'écran et son rapport qualité-prix. Découvrez pourquoi ce smartphone est une belle affaire avant les fêtes de fin d'année.

Rémi Deschamps - publié le 18/12/2025 à 12h15
Le Galaxy A17 propose un écran AMOLED de 6,6 pouces, offrant une belle expérience visuelle pour un prix aussi bas. Ce type d'écran est rare dans cette gamme de prix, car de nombreux modèles abordables se contentent d'un écran LCD. 

L'AMOLED permet d'afficher des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, parfait pour une utilisation multimédia.

 

Bien que le taux de rafraîchissement soit de 60 Hz, il est largement suffisant et agréable au quotidienne.

Une longévité logicielle rassurante pour un petit prix

Mais ce qui distingue véritablement le Galaxy A17 dans sa catégorie, c'est le suivi logiciel. Samsung garantit 6 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité pour ce modèle, une politique de maintenance qui dépasse de loin celle de nombreux autres smartphones dans cette tranche de prix. 

 

Performances adaptées aux besoins quotidiens

Le Galaxy A17 dispose de 4 Go de RAM et d'un processeur modeste, mais bien suffisant pour les tâches courantes comme la navigation web, les réseaux sociaux et les vidéos. En test, l'utilisation réelle de la mémoire vive est restée en dessous de 3 Go pendant une semaine, ce qui montre que ce smartphone peut gérer sans problème un usage quotidien basique.

Si vous êtes un gamer ou utilisez des applications exigeantes, ce modèle ne sera pas suffisant, mais pour tout le reste, il fait parfaitement l'affaire.

Le choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone simple et efficace

Le Galaxy A17 n'essaie pas de rivaliser avec les modèles haut de gamme, mais il excelle dans sa catégorie. À moins de 140 €, il offre un écran AMOLED de qualité, une autonomie solide, et un suivi logiciel exemplaire. Ce smartphone est une option intéressante pour ceux qui veulent un appareil fiable sans se ruiner.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle similaire dans la gamme Samsung, n'hésitez pas à consulter notre sélection de mobiles Samsung.

 
