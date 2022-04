Trois nouveaux forfaits mobiles de 20Go à 150Go dès 4.90€ par mois à VIE

Découvrez les nouvelles promotions mises en avant par Syma Mobile : de 20Go à 150Go à prix cadeau sans limitation de durée, vous devriez trouver votre bonheur parmi ces offres sans engagement ! On vous les présente en détail dans cet article.

Les offres en promotion de Syma Mobile

Syma Mobile a lancé de nouvelles offres promotionnelles disponibles jusqu'au 3 mai prochain inclus. Avec de 20Go à 150Go d'internet, ces offres bénéficient d'un tarif préférentiel qui restera valable après la première année d'abonnement !

De plus, l'opérateur vous permet d'agrémenter votre offre mobile selon vos envies et besoins du moment avec diverses options, dont le prix mensuel varie entre 4€ et 20€. Celles-ci peuvent être activées ou désactivées en quelques clics d'un mois à l'autre. "Appels illimités", "Internet 5Go en 4G" ou encore "Appels & SMS illimités + 5Go depuis USA" en sont quelques exemples.

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'un de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

De 20Go à 150Go à moins de 11€

L'ensemble de ces forfaits pas chers vous permettra de communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne, les DOM, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Depuis la Métropole, vous pourrez également profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages vers les DOM.

La nouvelle offre à petit prix de Syma Mobile est le forfait 20Go à 4,90€ par mois. Celle-ci vous permettra de disposer de 20Go en France métropolitaine, dont 4Go fournis pour vous connecter depuis l'étranger*.

Pour bénéficier de plus de data, vous pouvez opter pour le forfait 60Go à 6,90€ par mois. Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 60Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 5Go lors de vos séjours en Europe*. Avec ce dernier, vous profiterez en plus de l'option "appels internationaux" gratuitement !

Enfin, l'offre en promotion avec le maximum de data est le forfait 150Go. Pour la somme de 10,90€ par mois, vous apprécierez les 150Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine ainsi que les 8Go (inclus) pour rester connecté à l'étranger*. Ce forfait vous ouvre l'accès à l'option "réseau 5G" pour la somme supplémentaire de 5€ par mois. Vous pourrez en outre bénéficier gratuitement de l'option susmentionnée.

*Union européenne, DOM, Islande, Liechtenstein, Norvège