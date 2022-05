Samsung Galaxy A53 5G : un cadeau d’une valeur de 170€ offert pour l’achat du nouveau Samsung

L’offre de lancement pour la sortie du tout nouveau Samsung Galaxy A53 5G est encore disponible mais pour quelques heures seulement. Jusqu’au 3 mai prochain, c'est-à-dire demain, un cadeau d’une valeur de 170€ vous est offert pour l’achat du tout dernier smartphone Samsung. Découvrez vite ce cadeau qui ne pourra que vous plaire !

Un cadeau de 170€ offert pour l’achat d’un Samsung Galaxy A53 5G chez Boulanger

Le bon plan smartphone du jour concerne le Samsung Galaxy A53 5G. Son offre de lancement a été prolongée chez Boulanger jusqu’au 3 mai 2022. Pour l’achat de ce tout nouveau smartphone Samsung, un cadeau d’une valeur de 170€ vous est offert. En choisissant Boulanger pour acheter votre Galaxy A53, recevez en cadeau une paire de Galaxy Buds Live. Ces écouteurs sans fil sont vendus seuls à 169.99€ mais ils seront gratuits pour vous. Pour profiter de l’offre, ajouter simplement le Galaxy A53 à votre panier et automatiquement vous pourrez recevoir vos écouteurs pour 0€ seulement.

Si vous aviez envie d’un smartphone neuf, performant à moins de 500€, cette offre promotionnelle est faite pour vous. Vendu actuellement à 459€, il offre un très bon rapport qualité-prix. Il reste beaucoup plus abordable qu’un Samsung Galaxy S22 ou qu’un iPhone 13. Boulanger propose la livraison à domicile gratuite, le retrait en magasin ainsi qu’une garantie de deux ans sur les téléphones.

Les caractéristiques du tout nouveau Samsung Galaxy A53 5G

Le Samsung Galaxy A53 5G se décline en quatre coloris différents (noir, blanc, bleu et rose). Il pèse 189 g et a pour dimensions 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une protection contre la poussière et l'eau. Pour ce qui est de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. L'écran Super AMOLED du Galaxy A53 5G, smartphone de Samsung, est doté de 6,50 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Du point de vue des performances, nous retrouvons une puce Exynos 1280. Cette dernière possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Côté RAM, elle repose sur 6 Go. Sa mémoire interne est de 128 Go. Du côté connectivité et réseau, le mobile propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Le portable est livré avec Android 12. Côté endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre portable en un rien de temps, vous apprécierez la charge rapide 25 W.

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : le Galaxy A53 5G embarque cinq objectifs, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière intègre pour sa part 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Quant à lui, le seul objectif avant intègre 32 Mpx de résolution. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur optique. Sur le plan des vidéos, le mobile peut capturer en 4k.