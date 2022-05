French Days 2022 : nos astuces pour bien se préparer et profiter des meilleurs bons plans 

La première session des French Days 2022, c’est du mercredi 4 au lundi 9 mai 2022. Durant ces quelques jours, de nombreuses enseignes françaises, mais aussi étrangères présentes sur le marché français, proposeront une multitude de réductions, remises, bons plans et autres bonnes affaires en tous genres.

Mieux vaut donc ne pas rater cet événement qui tombe à pic, à quelques semaines des vacances d’été. Pour cela, voici ce qu’il faut savoir sur les French Days, ainsi que les astuces pour faire le plein de bonnes affaires.

French Days 2022, c’est quoi ?

Soldes, Black Friday, Cyber Monday et maintenant French Days… Il y a de quoi s’y perdre. Le plus important, c’est de garder à l’esprit que tous ces événements commerciaux offrent aux consommateurs, de bonnes occasions d’acheter moins cher.

Les French Days, en particulier, ciblent plus spécialement les enseignes et marques françaises, ainsi que celles qui ont une présence commerciale effective sur le marché français. Et cela représente beaucoup de marques et d’enseignes.

Qui participe ?

A l’origine, seulement 6 enseignes ont impulsé le mouvement : Cdiscount, Rue du Commerce, Showroomprive.com, Boulanger, La Redoute et Fnac-Darty. Mais désormais, ce sont des centaines de sites marchands qui sont présents à ce rendez-vous.

La bonne nouvelle, c’est que la plateforme internationale Amazon y participe également, ainsi que les opérateurs Telecom comme RED By SFR et SFR.

Quoi acheter pendant les French Days ?

Que ce soit sur les boutiques en ligne ou dans les magasins physiques des enseignes participantes, les promos des French Days toucheront des produits de toutes les catégories : électroménagers, vêtements, meubles, etc.

Pour les férus de produits hi-tech plus particulièrement (smartphones, tablettes, tv, pc portables, écouteurs, casques et autres accessoires) de nombreuses bonnes affaires seront proposées durant ces 6 jours. C’est donc l’occasion idéale pour acheter un nouveau smartphone (neuf ou reconditionné) à prix cassé.

Les opérateurs Telecom qui participent à l’événement proposeront, pour leur part, les offres inédites sur leurs forfaits mobiles et box. Là aussi, l’idéal est de ne pas rater ces bons plans grâce auxquels vous pouvez faire de grosses économies pour plusieurs mois.

French Days 2022 : 6 conseils et astuces pour bien s’organiser

Dès le 4 mai à 8h, et ce jusqu’au 9 mai à minuit, les promos vont pleuvoir chez les enseignes participantes. Certaines offres dureront plusieurs jours, mais il y aura également de nombreuses offres éphémères.

Pour ne pas laisser filer THE bonne affaire, voici nos 6 petits conseils :