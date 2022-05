Dernières heures pour ces deux forfaits mobiles pas chers et à VIE (60Go à 6.90€ ou 150Go à 10.90€)

Il n'est pas trop tard pour profiter des offres promotionnelles sans engagement de Syma Mobile : deux forfaits à prix cassés à VIE avec 60Go et 150Go ! Deux autres propositions sont également à saisir avec 20Go et 100Go. Découvrez l'ensemble de ces offres dans cet article.

Des prix cadeaux à vie avec 60Go et 150Go

Les forfaits 60Go et 150Go bénéficient tous deux d'un tarif préférentiel valable la première année d'abonnement et pas seulement : à vie ! Si vous souhaitez en profiter, il vous reste encore quelques heures avant que les promotions ne prennent fin.

En effet, disponibles jusqu'à ce soir, 23h59, ces offres vous permettront de communiquer sans compter aussi bien en France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein seront également des destinations depuis lesquelles vous pourrez utiliser l'illimité pour communiquer ou encore vous connecter. Syma Mobile vous permet par ailleurs d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM.

Le forfait sans engagement 60Go est à 6,90€ par mois et vous offre 60Go pour surfer sur le web en France métropolitaine, dont 5Go utilisables depuis les destinations précitées.

Avec le forfait 150Go, qui coûte quant à lui la somme de 10,90€ par mois, vous disposerez de 150Go pour votre connexion en France métropolitaine et 8Go (inclus) pour votre usage à l'étranger*. Vous pourrez en outre souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois !

Enfin, l'une comme l'autre de ces offres vous feront bénéficier de l'option "appels internationaux" gratuitement !

Les offres mobiles 20Go et 100Go

Vous pouvez aussi opter pour les forfaits pas chers 20Go et 100Go. Elles vous offriront les mêmes garanties en termes de communications que susmentionné, en France comme à l'étranger*.

Pour bénéficier du forfait 20Go, il vous faudra vous acquitter de 4,90€ par mois. Vous profiterez alors de 20Go en Métropole, dont 4Go afin de rester connecté à l'étranger*.

Pour bénéficier davantage de data sans dépasser la barre des 10€, vous pouvez souscrire au forfait 100Go à 9,90€ par mois. 100Go en France métropolitaine, 7Go (inclus) pour votre usage à l'étranger, accès gratuit à l'option "appels internationaux" sont ses principales garanties.

*Union européenne/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein