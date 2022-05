French Days : Trois nouveaux forfaits pas chers et pas que la 1ère année dont un 60Go à 6.99€ sur le réseau Bouygues Telecom

Cdiscount Mobile propose à l'occasion des French Days, trois nouveaux forfaits mobiles pas chers et pas que la 1ère année. Ces trois abonnements de téléphones avec 10Go, 60Go ou encore 100Go à moins de 10€ par mois sont disponibles jusqu'au 9 mai. Découvrez tous les détails de ces trois promos choc

Les nouveaux forfaits Cdiscount pour les French Days

L'opérateur Cdiscount Mobile met le paquet à l'occasion des French Days 2022 avec trois nouveaux forfaits mobiles sans engagement à prix cassés et pas que la première année. Ces offres mobiles sont dispoinibles dans le cadre d'une nouvelle ouverture de ligne avant le 9 mai inclus. Par ailleurs, ces abonnements de téléphones pas chers sont sans engagement de durée, vous restez libre de résilier votre contrat mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. En craquant pour l'une de ces promos détaillées un peu plus bas, vous profiterez du réseau 4G de Bouygues Telecom. Les volumes Web en France sont compris entre 10Go et 100Go à partir de 4.99€ par mois.

Forfaits illimités 10Go, 60Go ou 100Go dès 4.99€ par mois

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous disposerez des appels, SMS et MMS à volonté depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et depuis l'Union européenne.

La plus petite formule à 4.99€ par mois sans conditon de durée comprend 10Go d'internet en France métropolitaine, en Europe et DOM.

La seconde formule facturée au prix de 6.99€ par mois sans condition de durée, vous permettra de naviguer sur la toile à hauteur de 60Go en France métropolitaine et 8Go en voyage en Europe et DOM.

Le plus connecté des trois abonnements avec 100Go de 4G en France et 12Go en Europe et DOM est proposé à seulement 9.99€ par mois et pas seulement la première année.