French Days : dernier jour pour un iPhone 12 à prix cassé !

C’est le dernier jour pour profiter des offres incroyables sur les smartphones pendant les French Days. Les promotions se terminent ce soir. Alors pour acheter un iPhone 12 à prix cassé, rendez-vous chez Rakuten. Avec -29% de réduction, vous allez faire une très bonne affaire. On vous détaille tout de suite ce bon plan.

L’iPhone 12 est en promotion avec une réduction de -29% pendant les French Days

Si vous n’avez pas encore profité des French Days pour changer de smartphone, il n’est pas trop tard. C’est le dernier jour pour acheter un smartphone Apple à prix cassé. Avec la sortie récente de l’iPhone 13, son prédécesseur, l’iPhone 12 devient beaucoup plus abordable. L’enseigne Rakuten le propose avec une réduction de -29%. Les iPhone sont que très rarement en promotion alors ne passer pas à côté de ce bon plan. Vous pouvez l’acheter aujourd’hui à 639.90€ au lieu de 908.95€. Faites ainsi une économie immédiate de 269€.

En achetant cet iPhone 12 chez Rakuten, recevez 63.99€ sur votre cagnotte. Elle pourra être utilisée pour un prochain achat sur le site. Continuer ainsi à vous faire plaisir sans vous ruiner. Vous avez la possibilité de payer cet iPhone 12 neuf en plusieurs fois avec des mensualités pouvant commencer à 36.46€ par mois. Profitez également d’une livraison gratuite et rapide.

L’iPhone 12 est toujours aussi performant

L'iPhone 12 en promotion se décline en mauve. Il pèse 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Du côté de la connectique, il dispose d'un port Lightening 3.1. Ce portable peut embarquer une carte nano SIM. L'iPhone 12 est un smartphone équipé d'un écran OLED de 2532 X 1170 px de définition, d'une diagonale de 6,10 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

L'iPhone 12 possède trois modules photos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Pour ce qui est du second objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2,4. Le seul objectif frontal est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. Sur le plan des vidéos, le mobile est capable de filmer en 4K HDR Dolby Vision.

Ce portable est doté de la puce A14 Bionic. L'appareil intègre un processeur 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Super Retina XDR. Ce dernier offre un espace de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi 6. D'un point de vue de l'autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 2 942 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone est doté de la charge sans fil et de la charge rapide 18 W.