BON PLAN : Un nouveau forfait mobile avec 100Go à seulement 6.99€ par mois !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, le forfait Le grand de Prixtel devrait vous intéresser à bien des égards : neutre en CO2, de 100Go à 140Go à prix réduit la première année d'abonnement, sans engagement, une belle enveloppe data pour vos voyages à l'étranger... Découvrez cette nouvelle offre promotionnelle dans cet article !

Prixtel : ses forfaits flexibles, écologiques et en promotion

Prixtel a mis en avant depuis hier de nouveaux forfaits mobiles, dont celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui : le forfait Le grand. En promotion jusqu'au 17 mai prochain inclus, ce dernier bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ la première année de votre abonnement ! Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 72€ au terme des 12 mois, soit l'équivalent de 5 mois de forfait au tarif de base du premier palier data !

Un palier data ? Oui, l'opérateur propose des forfaits flexibles permettant ainsi aux utilisateurs de varier leur consommation d'internet en fonction de leurs envies comme de leurs besoins d'un mois à l'autre et sans se ruiner ! Pour cela, chaque forfait se compose de trois paliers data et à chacun de ces paliers est associé un tarif spécifique. Vous payez ainsi chaque mois ce que vous consommez, sans surplus ni gâchis, autrement dit, le prix juste !

Outre le fait qu'il ait été reconnu pour la qualité de son service client (élu n°1 d'après le sondage organisé par le magazine Capital), l'opérateur promeut également sa dynamique écoresponsable avec son Label bas-carbone. Il s'attelle depuis un certain temps déjà à offrir aux utilisateurs des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il met en place des actions visant à réduire et/ou à compenser les émissions de dioxyde de carbone liées à l'utilisation des forfaits mobiles ainsi qu'à l'activité de l'entreprise. Sa principale action est la plantation de milliers d'arbres - de chênes et de pins - au sein de son parc dédié à cet usage situé dans le département du Loir-et-Cher. Il souhaite d'ici 2040 compenser 100% des émissions de CO2 ! Prixtel ne s'arrête pas là : il contribue au déploiement de son engagement, notamment en accompagnant celles et ceux qui le souhaitent à réduire ces dernières dans le cadre de leur profession, dans le milieu agricole par exemple.

Le forfait Le grand : de 100Go à 140Go dès 6,99€

Le forfait Le grand vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 140Go depuis la France métropolitaine. Vous êtes amené à vous déplacer à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, votre forfait vous accompagne en vous fournissant pas moins de 20Go ! L'utilisation de ces gigas sera décomptée de votre enveloppe globale.

En ce qui concerne la data en Métropole, voici plus exactement comment se présente le forfait Le grand ainsi que ses tarifs :

jusqu'à 100Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

Notez que la promotion court sur la première année d'abonnement, quelle que soit votre consommation internet.

Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer ! Sachez, en revanche, que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM ne sont pas inclus par cette offre mobile.