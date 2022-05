Nouvelles promotions SOSH by Orange : deux forfaits mobiles 80Go et 100Go à prix cassés !

Si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire sur le réseau Orange, ne manquez pas les deux nouvelles offres promotionnelles affichées chez l'opérateur Sosh ! 80Go ou 100Go à moins de 15€ par mois, découvrez ces deux forfaits sans engagement dans la suite de cet article

Deux nouveaux forfaits pas chers chez SOSH

Deux nouvelles offres mobiles à prix cassés ont débarqué hier chez l'opérateur digital d'Orange, SOSH. Vous pourrez en effet choisir entre la promo 80Go ou 100Go à prix réduit sans condition de durée. Ces deux forfaits mobiles au prix respectif de 12.99€ et 14.99€ par mois sont disponibles pour toute nouvelle souscription avant le 19 mai 9h pour le premier et le 23 mai 9h pour le second.

Ces deux séries limitées sont sans engagement, vous restez ainsi libre de résilier l'une ou l'autre de ces offres dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

La promo 80Go ou 100Go à moins de 15€

Les deux séries limitées de Sosh proposent de nombreux avantages. Vous pourrez en effet avec chacune de ces offres, communiquer sans compter via appels, SMS et MMS aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM.

La première série limitée est au prix de 12,99€ par mois et comprend 80Go d'internet valables depuis la France métropolitaine ainsi que 15Go en voyage en Europe et DOM

La seconde série limitée est proposée au prix de 14.99€ par mois et inclut 100Go de données mobiles en France.Vous pourrez également profiter de 10Go lors de vos voyages en Europe comme dans les DOM.