On n’a jamais vu le Xiaomi POCO F4 GT 5G à prix aussi bas depuis sa sortie !

Incroyable, le Xiaomi POCO F4 GT 5G est à prix canon chez Amazon en ce moment. Vous le trouverez sur la boutique Xiaomi d’Amazon avec une remise immédiate de 100€. Sorti il y a peine un mois, il est déjà possible de le trouver en promotion. On vous explique tout de suite comment faire pour acheter ce téléphone à un tarif aussi bas.

Le Xiaomi POCO F4 GT 5G est moins cher de 100€

Le tout dernier POCO F4 GT 5G de chez Xiaomi est déjà en promotion. Disponible sur le marché depuis le mois d’avril 2022, il voit déjà son prix chuter pour votre plus grand bonheur. C’est sur la boutique Xiaomi d’Amazon que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui. Avec une remise immédiate de 100€, son prix passe de 599.90€ à 499.90€. C’est donc le moment idéal pour troquer son smartphone contre un POCO neuf aux performances indiscutables.

En choisissant Amazon pour votre achat, profitez de tous les services proposés par l’enseigne comme la livraison et les retours gratuits ou le paiement en plusieurs fois sans frais. Vous pouvez payer votre smartphone en 4 mensualités de 124.98€. Ce smartphone est neuf et est vendu par le constructeur Xiaomi lui-même, vous pouvez donc réaliser votre achat en toute sécurité.

Les caractéristiques du tout nouveau POCO F4 GT 5G

Trois coloris différents sont proposés pour le POCO F4 GT 5G: noir, jaune et gris. Il a un poids de 210 g et a pour dimensions 162.5 x 76.7 x 8.5 mm. Le smartphone POCO F4 GT est équipé d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6,67 pouces, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

D'un point de vue des performances, nous retrouvons une puce Snapdragon 8 Gen 1. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. Ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM et par un espace de stockage de 128 Go. Du côté connectivité et réseau, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le portable tourne sous Android 12. Sa batterie possède 4 700 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone dispose de la charge ultra rapide 120 W.

Quatre objectifs sont présents sur le POCO F4 GT pour les mordus de photographie, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.73. Le deuxième objectif arrière intègre pour sa part une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l’objectif fontal intègre 20 Mpx de résolution. Ce mobile embarque également un stabilisateur électronique. Le POCO F4 GT vous permettra par ailleurs de lire ou éditer vos clips vidéo en 4k.