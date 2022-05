Realme 9 5G vs Samsung Galaxy A53 5G : lequel choisir ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez encore entre le realme 9 5G et le Samsung Galaxy A53 5G ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à choisir celui qui est vraiment fait pour vous.

Les deux smartphones comparés du jour sont des modèles de milieu de gamme. Ils profitent malgré tout d’un design réussi avec un bloc d’optiques à l’arrière plutôt discret reprenant les couleurs du reste de la coque et intégrant les capteurs photo. Des deux, c’est le Samsung Galaxy A53 5G qui a un très léger avantage proposant un poids de 189 grammes contre 191 grammes pour le realme 9 5G. Il est également plus fin avec 8,1 mm contre 8,5 mm. Les deux font exactement la même largeur, soit 74,8 mm. Le Samsung est un tout petit peu moins haut que le realme. Les deux sont équipés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh mais c’est le Samsung qui se charge le plus rapidement ce qui n’est pas si courant. Il n’est pas question ici de charge sans fil ou de charge inversée, des fonctionnalités réservées à des modèles plus haut de gamme.

Un écran AMOLED contre du LCD

Les deux smartphones disposent d’un écran de 6,5 pouces en diagonale qui est totalement à plat mais le Samsung se distingue en proposant une dalle AMOLED plus qualitative contre du LCD sur le realme. Les deux peuvent monter jusqu’à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin d’offrir des défilements aussi fluides qu’agréables. Pour la photo, le Samsung est devant avec un capteur principal de 64 mégapixels contre un capteur 48 mégapixels sur le realme 9 5G. Ce dernier est associé à 2 capteurs de 2 mégapixels, histoire de faire le job en macro et en calcul de profondeur de champ. Le Samsung, pour sa part, est équipé d’un objectif ultra grand-angle avec 12 mégapixels et il y a également deux autres capteurs de 5 mégapixels. Les selfies seront meilleurs avec le Samsung Galaxy A53 5G qui dispose d’un capteur de 32 mégapixels contre un 16 mégapixels installé sur le realme 9 5G.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Amazon

275,61 € Amazon

Amazon Marketplace 275,61 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 324,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Lequel est le plus puissant

En termes de puissance, le Samsung Galaxy A53 5G devance son concurrent du jour avec son chipset Exynos 1280 contre le Snapdragon 695 de Qualcomm. D’autant qu’il est associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive qui sont moindres que les 6 ou 8 Go proposées par les deux configurations possibles sur le mobile sud-coréen. Notez, malgré tout, la possibilité d’ajouter 7 Go supplémentaires en utilisant la fonction RAM Extended qui vient puiser dans la mémoire de stockage. Les deux supportent une carte mémoire, le cas échéant. Ils sont tous les deux compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 5. Le realme 9 5G dispose d’une prise audio jack ce qui n’est pas le cas du Samsung. Ce dernier a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est placé sur le profil sur le realme. Le Samsung propose un son stéréo. Les deux sont animés par Android 12.