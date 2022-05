Les OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite 5G à l’assaut du segment milieu de gamme

C’est désormais officiel, OnePlus vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones de la série Nord. Il s’agit du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G et OnePlus Nord 2T 5G dont voici tous les détails et qui viennent concurrencer les modèles de milieu de gamme déjà disponibles.

Des deux nouveaux smartphones annoncés, c’est le OnePlus Nord 2T 5G qui est le plus intéressant. En effet, il propose un gabarit classique avec des formes tout aussi conventionnelles et un bloc d’optiques à l’arrière plutôt discret. Il fait 190 grammes dans la poche ou en main ce qui reste raisonnable. Il est animé par un processeur MediaTek Dimensity 1300 associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie et à 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne à priori que l’on ne peut pas étendre. Il profite d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh mais qui se charge très rapidement, aussi vite que sur le OnePlus 10 Pro, le modèle le plus haut de gamme de la marque pour le moment supportant la charge à 80 watts. L’écran est de type AMOLED avec une diagonale de 6,43 pouces pour une compatibilité HDR10+ pour apprécier les contenus vidéo de certaines plateformes de streaming proposant ce format. Il est rafraîchi à seulement 90 Hz ce qui est toujours mieux que 60 Hz mais reste en deçà des 120 Hz autorisés par d’autres modèles.

Le mobile est compatible 5G comme son nom l’indique et il peut capter le Wi-Fi 6. Il est aussi NFC mais n’a pas de prise audio jack pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Le mobile dispose du bouton poussoir Slider Alert pour mettre en sourdine d’un seul geste. Il propose un son stéréo depuis deux haut-parleurs installés sur les profils supérieurs et inférieurs. Enfin, pour les photos, le OnePlus Nord 2T 5G dispose d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur monochrome de 2 mégapixels est là pour optimiser les portraits. À l’avant, pour se prendre en selfie, on peut compter sur la présence du même capteur que le OnePlus 10 Pro, un Sony IMX615 de 32 mégapixels aussi largement utilisé par d’autres mobiles haut de gamme d’autres marques.

Le nouveau smartphone OnePlus Nord 2T 5G est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1. OnePlus promet 2 mises à jour majeures d’Android et 3 années de mises à jour de sécurité. Il sera disponible en deux coloris, gris ou vert, à partir du 24 mai avec l’ouverture des précommandes dès aujourd’hui pour un prix de 429 € pour la version 8+128 Go et de 529 € pour le modèle 12+256 Go.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, une fiche technique moins alléchante

Le nouveau OnePlus Nord CE 2 Lite 5G vient compléter la gamme de la marque. Il a une fiche technique un peu moins intéressante que le Nord 2T 5G puisqu’il utilise un processeur Snapdragon 695 avec 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage unique de 128 Go sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Sa batterie est plus importante puisque d’une capacité de 5000 mAh mais se charge moins vite étant donné qu’elle supporte la charge à 33 watts.

L’écran est également moindre vu qu’il s’agit d’une dalle LCD sur 6,59 pouces mais tout de même profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. L’appareil est compatible 5G et propose du Wi-Fi 5 ainsi que du NFC et du Bluetooth. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque mais pas de bouton poussoir Alert slider. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil.

Enfin, pour la partie photo, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 64 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ et les photos macro. Pour les selfies, il faut se contenter d’un objectif de 16 mégapixels. Le nouveau smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est décliné en bleu ou noir avec des bords plats. Il fonctionne sous Android avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1. Il sera disponible à partir du 24 mai pour un prix de 319 € avec l’ouverture de précommandes dès aujourd'hui.