En promotion, l’iPhone 12 devient vraiment moins cher !

Un iPhone en promotion, c’est vraiment incroyable ! Les réductions sont rarement à l’initiative d’Apple mais aujourd’hui on peut compter sur l’opérateur RED by SFR pour proposer l’iPhone 12 moins cher que chez le constructeur. Découvrez vite comment profiter de ce prix incroyable pour vous faire plaisir à petit prix.

L’iPhone 12 est à prix canon chez RED by SFR

Envie de craquer pour un iPhone ? Avec l’offre promotionnelle que nous venons de découvrir vous allez forcément vous laisser tenter. Toujours vendu à 809€ sur l’Apple Store, vous pouvez aujourd’hui le payer 90€ moins cher. Pour profiter d’un tarif exceptionnel, allez tout de suite sur le site internet de l’opérateur RED by SFR. Déjà vendu moins cher que chez Apple, après une remise immédiate de 30€, acheter l’iPhone 12 à 719€ seulement ! Ce bon plan est accessible à tous sans aucune condition.

Que vous soyez déjà client de l’opérateur ou non, ce n’est pas un problème. Vous pourrez tout de même bénéficier de ce super prix. Vous n’avez pas non plus obligation de souscrire à un forfait mobile. L’iPhone est neuf et débloqué. Il peut donc être utilisé avec la carte de SIM de votre opérateur actuel sans aucune difficulté. Achetez un iPhone en promotion n’aura jamais été aussi facile. En plus, la livraison à domicile est gratuite et rapide !

Un iPhone 12 toujours aussi performant même après l’arrivée de l’iPhone 13

L'iPhone 12 est disponible en six coloris différents (mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir). Il pèse 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. L'iPhone 12 est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,10 pouces de diagonale, d'une définition de 2532 X 1170 px et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

Le portable embarque la puce A14 Bionic. Ce SoC est équipé d'un processeur 6 cœurs. Il possède aussi une puce graphique Super Retina XDR. La RAM de ce dernier est de 4 Go. Ce modèle en promotion à 719€ possède une mémoire interne de 64 Go. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil a la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile tourne sous IOS 14. Pour recharger votre mobile à tout moment, vous pouvez compter sur la charge rapide 18 W et la charge sans fil. Côté endurance, la batterie de ce smartphone est équipée de 2 942 mAh de capacité.

L’appareil photo de l’iPhone 12 est équipé de trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière se caractérise pour sa part par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2,4. Quant à lui, l'objectif avant a 12 Mpx de résolution. L'iPhone 12 vous permettra par ailleurs d'enregistrer des vidéos en 4K HDR Dolby Vision. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.