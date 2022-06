Forfait mobile : 100 Go pour seulement 6.99€, l’incroyable promo de Prixtel !

Vous avez envie de faire le plein de data tout en vous engageant dans une démarche écoresponsable ? Alors le forfait Le grand de Prixtel, neutre en CO2 et en promotion jusqu'au 7 juin prochain, devrait vous intéresser ! De 100Go à 140Go à prix cassé la première année d'abonnement, nous vous le présentons en détail dans cet article.

Prixtel et son offre flexible, en promotion et neutre en CO2

L'opérateur Prixtel, connu et reconnu pour ses forfaits neutres en CO2 et flexibles, propose jusqu'au 7 juin prochain inclus une offre avec de 100Go à 140Go d'internet à prix cassé la première année d'abonnement ! Vous découvrirez les garanties du forfait Le grand en seconde partie d'article. Prenons d'abord le temps de vous présenter l'opérateur et son fonctionnement, si ces derniers sont nouveaux pour vous.

Offre flexible ? Oui, l'opérateur s'attelle à mettre en avant des forfaits flexibles, c'est-à-dire composés chacun de trois enveloppes data. Ce principe vous permet ainsi de varier votre consommation internet selon vos besoins et vos envies d'un mois à l'autre. Vous payez alors le prix correspondant à cette dernière, soit le prix juste !

Offre neutre en CO2 ? Oui, Prixtel est un pionnier en la matière : il mène des actions visant à compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées l'utilisation des forfaits mobiles ainsi qu'à l'activité de l'entreprise. Ainsi, sa première et principale action a été de planter des milliers d'arbres - de chênes et de pins - au sein de son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Son objectif est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 ! Avec son Label bas-carbone, il décide par ailleurs de développer son projet écoresponsable notamment en accompagnant les professionnels du milieu agricole souhaitant, eux aussi, s'investir dans cette dynamique. Vous pouvez retrouver l'ensemble des actions poursuivies par l'opérateur sur son site officiel.

Au-delà de ces éléments, sachez que la qualité du service client de Prixtel a été testé et approuvé comme l'illustre sa première place du podium dans le cadre d'une enquête organisée par le magazine Capital !

Enfin, les forfaits de Prixtel sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement.

Le forfait Le grand et ses garanties

En souscrivant au forfait mobile Le grand avant le 7 juin, minuit, vous pouvez bénéficier d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement. Vous pourrez alors surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 140Go prévus par votre offre mobile. Plus précisément, voici comment se présente cette dernière :

jusqu'à 100Go : 6,99€ par mois pendant 1 puis 12,99€

pendant 1 puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€ par mois pendant 1 puis 15,99€

pendant 1 puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€ par mois pendant 1 puis 18,99€

Notez que l'offre promotionnelle s'applique la première année de votre abonnement, quel que soit le palier data utilisé.

Vous êtes amené à voyager à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer ? Le forfait Le grand vous fournit jusqu'à 20Go utilisables depuis ces destinations.

Du côté des communications, vous profiterez de l'illimité où que vous soyez en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et plus largement dans l'Union européenne.