Poco F4 GT vs Xiaomi 12 : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone qui soit à la pointe de la technologie et vous apporte vitesse et performances tous les jours ? Le Xiaomi 12 et le Poco F4 GT répondent à ces critères. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider dans votre choix.

Si vous préférez un format compact, sans hésitation, regardez du côté du Xiaomi 12 qui propose effectivement des dimensions réduites par rapport à tous les autres mobiles. Il ne fait que 152,7 mm de haut pour 69,9 mm de large contre 162,5 mm et 76,7 mm. Il est aussi le plus fin avec 8,16 mm contre 8,5 mm pour le Poco et tout aussi logiquement, il est aussi le plus léger avec 180 grammes sur la balance contre 210 grammes en poche. Avec un tel poids, le Poco F4 GT figure parmi les mobiles les plus lourds du marché et en main, cela peut faire la différence. C’est pourtant lui qui propose la batterie la plus endurante avec 4700 mAh contre 4500 mAh sur le Xiaomi 12. C’est aussi lui qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 120 watts contre 67 watts pour le Xiaomi. Mais ce dernier a l’avantage de proposer la charge sans fil et la charge inversée.

Des écrans vraiment remarquables

Qui dit le mobile le plus compact dit également qu’il a l’écran le plus petit, toutefois loin d’être ridicule en termes de dimensions puisqu’il faut tout de même 6,28 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED de 120 Hz compatible HDR10+ et Dolby Vision. C’est aussi le cas de l’écran du Poco F4 GT sur une surface de 6,67 pouces. Les deux appareils sont compatibles 5G, Wi-Fi 6E, NFC et Bluetooth. Ils supportent deux cartes SIM simultanément et proposent un son stéréo. Aucun n’est certifié étanche. Ils disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran avec, pour le Xiaomi 12, la possibilité de lire sa fréquence cardiaque.

Xiaomi POCO F4 GT acheter au meilleur prix Amazon

599,90 € Amazon

Rakuten 599,99 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 695,34 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel offre le plus de puissance et quelles sont les configurations pour les photos ?

En termes de performances, les deux mobiles livrent des puissances similaires embarquant un Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive pour le Xiaomi 12 et 8 ou 12 Go de RAM pour le Poco F4 GT qui prendra l’avantage dans cette dernière configuration. Il est aussi proposé avec 128 Go ou 256 Go de capacité de stockage alors que le Xiaomi 12 est seulement disponible avec 256 Go, aucun ne pouvant supporter de carte mémoire supplémentaire. Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 12 est mieux équipé avec une configuration de 50+13+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre 64+8+2 mégapixels dans le dos du Poco F4 GT et 20 mégapixels sur l’objectif frontal.