Trois forfaits mobiles RED by SFR à prix cassé dont un abonnement 80Go à 9€ à saisir de toute urgence !

Si vous n'avez pas encore craqué pour les offres promotionnelles de RED by SFR, il n'est pas trop tard ! De 5Go à 160Go d'internet à prix cadeau, ces offres sont disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! Venez les re(découvrir) dans cet article.

La gamme d'offres mobiles Red by SFR

RED by SFR a mis en avant depuis quelques jours déjà trois offres bénéficiant d'un tarif promotionnel allant de 5€ à 14€. Ces dernières sont encore valables, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59.

Sans engagement, sachez que vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Pour agrémenter votre offre mobile, l'opérateur vous permet de souscrire à deux options. La première, valable pour les forfaits 80Go et 160Go n'est autre que la "vitesse 5G". Celle-ci vous coûtera 5€ par mois en supplément. La seconde concerne les trois offres et vous permet d'utiliser jusqu'à 20Go depuis l'Union Européenne et les DOM, mais également depuis les États-Unis et le Canada. À 5€ par mois, elle vous offre aussi l'opportunité de profiter de l'illimité pour communiquer depuis l'ensemble de ces zones.

Forfaits RED : 5Go, 80Go, 160Go dès 5€

Idéal pour les petits budgets, le forfait sans engagement RED est au prix de 5€ par mois et vous offre non seulement 5Go en France métropolitaine, mais aussi 6Go supplémentaires utilisables depuis l'UE et les DOM.

Pour bénéficier davantage de data, deux choix s'offrent à vous : le forfait RED 80Go à 9€ par mois et le forfait 160Go à 14€ par mois. La première offre vous permet de disposer de 80Go en France métropolitaine et de 12Go lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM).

La seconde vous permet de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 160Go dédiés à cet effet depuis la France et de 16Go que vous pourrez utiliser lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM.

Ces trois offres vous font - bien entendu - profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise partout au sein de l'Union Européenne.