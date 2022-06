Derniers instants pour succomber à ce forfait mobile 100Go à seulement 6.99€

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan pour changer de forfait mobile, mais que vous ne savez pas vers quelle offre vous tourner parmi toutes celles proposées, le forfait Le grand de Prixtel devrait sans aucun doute vous satisfaire ! De 100Go à 140Go à prix réduit pendant 1 an, sans engagement et neutre en CO2 ; il vous reste encore 48 heures pour en profiter !

Prixtel et son offre en promotion flexible et écoresponsable

L'opérateur Prixtel met à votre disposition jusqu'à demain soir, 23h59, son forfait Le grand bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data !

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'opérateur ainsi que son fonctionnement, prenons quelques instants pour vous les présenter. Prixtel est en effet connu pour ses forfaits flexibles, c'est pourquoi nous parlons de "palier data". Chacun de ses forfaits se compose de trois paliers data auquel est associé un tarif spécifique, permettant ainsi aux utilisateurs de varier leur consommation de gigas en fonction de leurs besoins et de leurs envies du moment. Ce principe vous permet ainsi de payer le prix juste, l'opérateur vous facturant chaque mois le palier consommé de façon automatique.

Pourquoi écoresponsable ? Avec son Label bas-carbone, Prixtel s'est engagé depuis plus d'un an dans une démarche écoresponsable visant à proposer des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, il mène des actions dans le but de compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles et liées à l'activité de l'entreprise. Il a, par exemple, contribué à la plantation de quelque 9000 arbres - des chênes et des pins - dans son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. L'opérateur poursuit un objectif ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici à 2040 ! De plus, l'opérateur étend son action en accompagnant notamment les professionnels du secteur agricole qui souhaiteraient également s'investir dans cette démarche écologique en réduisant leurs propres émissions de CO2. Vous pourrez retrouver l'ensemble des actions menées par Prixtel sur son site officiel.

Outre la qualité de son service client, reconnue par le magazine Capital, Prixtel propose des forfaits sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Le forfait Le grand : de 100Go à 140Go dès 6,99€

Avec le forfait Le grand, vous aurez l'opportunité de surfer sur le net à hauteur de 140Go depuis la France métropolitaine. Si vous êtes amené à voyager à travers l'Union européenne ou encore dans les DOM, ce forfait vous fournira jusqu'à 20Go pour que vous puissiez rester connecté depuis ces destinations.

Voici plus précisément comment se présente le forfait Le grand :

jusqu'à 100Go : 6,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€ par mois pendant 1 an puis 18,99€

Notez que la réduction s'applique sur les 12 premiers mois de votre abonnement, quel que soit le palier data utilisé.

Du côté de vos communications, vous pourrez profiter de l'illimité, que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne.