Galaxy A32 5G : un smartphone Samsung en promotion qui devient beaucoup moins cher

Même avec un budget de 200€, vous pouvez aujourd’hui vous offrir un très bon smartphone Samsung. Vendu lors de sa sortie à 329€, il est possible de trouver le Samsung Galaxy A32 5G à prix beaucoup plus abordable sur le site de Rakuten. En plus, un code promo fait encore chuter son prix. On vous explique tout de suite comment bénéficier de ce tarif exceptionnel.

Le Samsung Galaxy A32 5G est à prix exceptionnel chez Rakuten Envie de changer de smartphone et de vous offrir un nouveau Samsung pour un budget de 200€ ? Le bon plan que l’on a découvert sur le site de Rakuten aujourd’hui devrait vous intéresser. Déjà moins cher chez ce marchand que dans d’autres enseignes, le Samsung Galaxy A32 5G profite en plus d’un code promo qui fait encore chuter son prix. Initialement affiché au tarif de 213.69€, grâce au code ZHA8150, bénéficiez d’une remise supplémentaire de 8€ qui vous permet d’acheter le Galaxy A32 à 205.69€ seulement. Pour un smartphone Samsung de cette qualité, c’est vraiment la bonne affaire à ne pas rater. Cet achat chez Rakuten vous rapportera 10.68€ sur votre cagnotte. Vous pourrez les utiliser lors de votre prochaine commande pour vous faire de nouveau plaisir à petit prix. Profitez également de la livraison gratuite à domicile et d’un paiement en plusieurs fois si vous le désirez. Les caractéristiques techniques de l’excellent Samsung Galaxy A32 Le Samsung Galaxy A32 5G présenté en promotion ici est noir. Il pèse 205 g et a pour dimensions 164.2 x 76.1 x 9.1 mm. L'écran LCD du smartphone Galaxy A32 5G possède un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 6,50 pouces de diagonale et 1600 X 720 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales. En ce qui concerne les performances, le mobile embarque une puce Mediatek MT6853 Dimensity 720 5G (7nm), appuyée par une RAM de 4 Go. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Le portable est aussi équipé d'une puce graphique Mali G57 MC3. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 5G. Le mobile tourne sous Android 11. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide 15 W. Il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Voici quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A32 5G, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté, lui, de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par une résolution de 13 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Grâce à ce mobile, vous pourrez enregistrer vos clips vidéo en 4K@30fps, 1080p@30/120fps.