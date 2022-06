Un nouveau forfait mobile avec 70Go à prix mini débarque chez l'opérateur Low Cost d'Orange

Sosh a ajouté une nouvelle série limitée sans engagement à son catalogue mobile. Ce nouveau forfait illimité avec 70Go sur le réseau Orange vient compléter les deux autres promotions en cours avec 100Go et 5Go à prix cassés. Découvrez ces trois bons plans de cet opérateur Low Cost

70Go de 4G sur le réseau Orange pour seulement 12,99 €/mois

L'opérateur SOSH affiche aujourd'hui une nouvelle série limitée à prix réduit. Cette offre sans engagement avec 70Go au prix définitif de 12.99€ par mois est disponible jusqu'au 27 juin à 9h dans le cadre d'une nouvelle adhésion.

Ce forfait pas cher inclut 70 Go sur le réseau 4G d'Orange en France métropolitaine. De plus, 15 Go de donnés mobiles depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'Union européenne vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité lors de vos prochaines séjours dans ces zones. Cette offre mobile sans engagement vous permettra aussi de rester en contact sans compter avec vos proches en France, en Europe et DOM. Vous profiterez en effet des appels, SMS et MMS illimités.

100Go à 14.99€ par mois : l'autre bon plan connecté de SOSH

Vous pensez avoir besoin de plus d'internet chaque mois ? Sachez que SOSH commercialise jusqu'au 04 juillet 9h, une autre série limitée avec 100Go à moins de 15€. Si vous choisissez cette offre mobile Sosh, vous profiterez de 100 Go de data sur le réseau Orange dans l'Hexagone et 20Go en Europe et DOM. Vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE.

Un mini forfait mobile 5Go à 6.99€ par mois

SOSH a aussi pensé aux petits consommateurs avec son offre mobile 5Go à 6.99€ par mois. Ce forfait de téléphone inclut 5Go en France et 10Go depuis l'Europe et les DOM. Par ailleurs, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne. Cette offre mobile sans engagement est disponible jusqu'au 23 juin 9h.