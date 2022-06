Top 4 des forfaits sans engagement avec 200Go dès 12.90€ par mois

Vous souhaitez faire le plein de data à un tarif préférentiel ? Venez donc découvrir dans cet article notre top 4 des forfaits 200Go en promotion et sans engagement mis en avant par les opérateurs Coriolis Telecom, Prixtel, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Coriolis Telecom : 200Go à 12,99€ Chez Coriolis Telecom, le forfait Brio Liberté 200Go est à seulement 12,99€ par mois la première annéed'abonnement ! En effet, ce dernier profite d'une réduction de 7€ par mois pendant 1 an, vous permettant ainsi d'économiser 84€ - l'équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base ! Avec cette offre mobile, vous profiterez de 200Go en France métropolitaine et pourrez utiliser la 5G si vous souscrivez à l'option pour 5€ supplémentaires chaque mois. Lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez de 14Go (inclus) ainsi que de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations comme depuis la Métropole. Prixtel : 200Go à 15,99€ Prixtel met à disposition jusqu'au 21 juin inclus son forfait Le géant bénéficiant d'une remise mensuelle de 6€ pendant 1 an sur l'ensemble de ses paliers data. Pour apprécier jusqu'à 200Go* en France métropolitaine, vous devrez vous acquitter la première année d'abonnement de 15,99€ par mois - au lieu de 21,99€ par mois ! Amateur de 5G ? Vous pouvez opter pour l'option en versant 5€ de plus par mois. Neutre en CO2, le forfait sans engagement Le géant vous fournit par ailleurs 20Go afin que vous puissiez rester connecté lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne et des DOM. En ce qui concerne les communications, vous pourrez profiter de l'illimité depuis l'ensemble des zones précitées. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez appeler à votre convenance vers les fixes de l'UE et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord ! *dernier palier data RED by SFR : 200Go à 19€ RED by SFR, de son côté, propose jusqu'au 20 juin inclus son forfait RED 200Go à 19€ par mois. Pour agrémenter votre offre mobile, vous pouvez souscrire à deux options. La première concerne la vitesse 5G à 5€/mois. Vous profiterez alors de 200Go en 5G depuis la Métropole. La seconde est l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada", également à 5€/mois. Avec celle-ci, vous apprécierez les 20Go fournis en plus des appels/SMS/MMS illimités depuis ces destinations. Sans ces options, vous bénéficierez de 17Go pour surfer sur le net lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM ainsi que de l'illimité où que vous soyez dans l'UE. Bouygues Telecom : 200Go à 18,99€ Enfin, l'opérateur Bouygues Telecom met en avant jusqu’au 21 juin, 23h59, son forfait B&You avec 200Go utilisables depuis la France métropolitaine pour la somme de 18,99€ par mois. Vous vous déplacez régulièrement à l'étranger pour vos vacances ou pour des raisons professionnelles ? Pas de panique, ce forfait B&You prévoit jusqu'à 20Go (inclus) pour votre connexion internet en Europe et dans les DOM. Vous profiterez bien entendu de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement en Europe.