Realme GT Neo 3T vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez entre le realme GT Neo 3T et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison afin de vous aider dans votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Le realme GT Neo 3T propose un design original avec un dos revêtu d’un drapeau à damier symbolisant la course automobile. Le mobile est décliné en noir, en blanc ou en jaune. Le design du Redmi Note 11 Pro est plus classique avec plusieurs couleurs et des profils relativement plats. Des deux, c’est le realme qui est le plus léger avec 195 grammes contre 200 grammes pour le Xiaomi. C’est aussi le realme le plus compact, d’une très courte tête. Les deux profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh mais c’est le realme qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 80 watts contre 67 watts pour le Redmi Note 11 Pro.

Lequel a le meilleur écran et la plus large connectivité ?

L’écran le plus grand est installé sur le Xiaomi puisqu’il fait 6,67 pouces en diagonale contre 6,62 pouces pour le realme, tous les deux utilisant une dalle AMOLED très lumineuse proposant un taux de contraste infini et des couleurs très vives. Les deux écrans sont HDR et bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux disposent d’un taux d’échantillonnage de 360 Hz pour les jeux vidéo proposant ainsi la même réactivité. Ils sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth. Le realme a un léger avantage concernant le Wi-Fi puisqu’il supporte la norme 802.11 ax soit le Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5, moins performant sur le Redmi Note 11 Pro. Ce dernier dispose d’une prise audio jack ce qui n’est pas le cas de son concurrent du jour. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil du Redmi Note 11 Pro alors qu’il est sous l’écran pour le realme. Il y a un émetteur infrarouge sur le Xiaomi pour en faire une télécommande universelle.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

237,57 € Amazon Marketplace

Rakuten 239,99 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 259,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Une question de puissance et de capteurs photo

Les meilleures performances sont clairement du côté du realme GT Neo 3T avec son chipset Qualcomm Snapdragon 870 contre un Snapdragon 695. On peut compter sur 8 Go de mémoire vive sur le realme et 6 ou 8 sur le Xiaomi. Enfin, pour la configuration photo, le Redmi Note 11 Pro dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels contre un module de 64 mégapixels hérité du realme GT Neo 2 sur le GT Neo 3T. Les deux sont équipés d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, ils utilisent un capteur de 16 mégapixels.