Vente Privée : le prix du Xiaomi Redmi Note 11 est déjà moins cher avant les soldes

Avant le début des soldes d’été, c’est l’heure des ventes privées. Pour l’occasion le Xiaomi Redmi Note 11, déjà très abordable, est encore moins cher. Profitez dès maintenant de -12% de réduction et ce de façon immédiate. C’est le meilleur moment pour acheter un Xiaomi au meilleur prix chez Rakuten. On vous en dit plus dès maintenant !

Le Xiaomi Redmi Note 11 est en promotion avant les soldes d’été

Avant même le début des soldes d’été 2022, vous pouvez profiter des ventes privées pour acheter un smartphone en promotion. De nombreux modèles voient déjà leur prix chuter. Pas besoin d’attendre mercredi pour les bons plans. Si vous avez un budget inférieur à 200€, nous avons trouvé l’offre qu’il vous faut ! Avec -12% de réduction, le prix du Xiaomi Redmi Note 11 est en baisse. Vous allez pouvoir l’acheter au petit prix de 173.80€ au lieu de 199€. Réalisez ainsi une économie immédiate de 25.20€. Cet excellent téléphone offre un rapport qualité-prix imbattable surtout lorsqu’il est en promotion.

En achetant votre Redmi Note 11 chez Rakuten, 8.69€ vous seront offerts sur votre cagnotte. Utilisez ce petit bonus pour réduire le montant de votre prochaine commande sur le site du marchand. La livraison à domicile est rapide et gratuite et le paiement en plusieurs vous est proposé.

La fiche technique de l’incontournable Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 disponible en promotion pour les ventes privées est bleu. Il a un poids de 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il est protégé contre la poussière et la pluie. Le Redmi Note 11 est un smartphone doté d'un écran Amoled d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 6,43 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Le Redmi Note 11 possède cinq objectifs pour les amateurs de photographie, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté, lui, de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il possède une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L’objectif frontal intègre pour sa part 13 Mpx de résolution. Sur le plan des clips vidéo, le mobile est capable de filmer en 1080p. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique.

La puce Snapdragon 680 est épaulée par une RAM de 4 Go et par un stockage de 64 Go. Le portable est aussi équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 610. Du point de vue du réseau et de la connectivité, le mobile est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil est livré avec Android 11. Côté autonomie, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh se recharge avec la charge rapide 33 W.