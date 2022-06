Craquez pour cette promo incroyable et obtenez un forfait mobile 40Go à seulement 4.99€

Si vous êtes à la recherche d'un forfait à petit prix, l'offre promotionnelle de Prixtel devrait vous intéresser : de 40Go à 60Go dès 4,99€ par mois, neutre en CO2 et sans engagement ! Cette dernière est encore disponible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ; venez la (re)découvrir dans cet article !

Prixtel : un forfait à prix cassé, flexible et neutre en CO2

Prixtel vous permet de souscrire à son forfait Le petit à prix cassé pendant 1 an encore jusqu'à ce soir, 23h59 ! En effet, vous pouvez profiter d'une remise mensuelle de 5€ la première année de votre abonnement, et ce, sur l'ensemble de ses paliers data !

Si vous ne connaissez pas l'opérateur, prenons le temps de vous le présenter ainsi que son fonctionnement. Tout d'abord, Prixtel s'inscrit depuis plus d'un an dans une démarche écoresponsable en proposant une gamme de forfaits mobiles neutres en CO2. Pour ce faire, il mène un certain nombre d'actions, dont la principale et première a consisté à planter des milliers d'arbres - de pins et de chênes - au sein de son parc situé sur le département du Loir-et-Cher. Cette dernière permet ainsi de compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles, mais aussi celles liées à l'activité de l'entreprise. L'opérateur met en œuvre de nouvelles actions pour développer son approche environnementale et responsable, notamment en proposant un accompagnement auprès d'agriculteurs souhaitant suivre cette voie. Le projet de Prixtel est ambitieux : compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2040 !

Outre la qualité de son service client qui lui a valu la première place du podium*, Prixtel propose également des forfaits flexibles. Ainsi, chaque offre mobile comporte trois paliers data auxquels est associé un tarif spécifique. Les utilisateurs peuvent, avec ce système, adapter leur consommation internet selon leurs besoins et leurs envies, et ce, d'un mois à l'autre. Fini les mauvaises surprises à la fin du mois, votre facture se base automatiquement sur le palier data utilisé. Vous payez alors le tarif au plus près de votre consommation, soit le prix juste !

Forfait Le petit : de 40Go à 60Go dès 4,99€

En souscrivant au forfait Le petit, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 60Go en France métropolitaine. Vous voyagez régulièrement à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer ? Pas de panique, l'opérateur vous fournit jusqu'à 10Go utilisables depuis ces destinations ! Notez que l’usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe data globale.

Découvrez plus précisément comment se présente le forfait Le petit :

jusqu'à 40Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Pour rappel, la réduction tarifaire s'applique la première année d'abonnement, quelle que soit votre consommation de data.

Le forfait Le petit vous permet par ailleurs d'apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Enfin, sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

*selon un sondage organisé par le magazine Capital