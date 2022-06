Android vs iPhone - quel système est le meilleur ?

Vous avez donc décidé de vous procurer un smartphone. Mais lequel devriez-vous choisir ? Il existe deux grands concurrents sur le marché des smartphones : ios et Android. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, il peut donc être difficile de décider lequel vous convient le mieux. Cet article compare iOS et Android pour vous aider à choisir la meilleure option pour vos besoins.

1. Interface utilisateur

L'une des plus grandes différences entre iOS et Android est l'interface utilisateur (IU). IOS utilise un écran d'accueil avec des icônes d'applications, tandis qu'Android utilise un écran d'accueil plus personnalisable avec des widgets et des dossiers. Certaines personnes préfèrent la simplicité d'iOS, tandis que d'autres trouvent les options de personnalisation d'Android plus attrayantes. Tout dépend de votre choix et de vos préférences.

2. Boutique d'applications

Une autre grande différence est la boutique d'applications. IOS dispose de l'App Store, qui est étroitement contrôlé par Apple et offre un large éventail d'applications de haute qualité. Android dispose du Google Play Store, qui offre un plus grand choix d'applications, mais aussi un pourcentage plus élevé d'applications de mauvaise qualité ou malveillantes. En outre, certains fabricants de téléphones Android disposent également de leur propre boutique d'applications, ce qui vous donne encore plus de possibilités.

3. Fonction VPN

Bien que les deux systèmes d'exploitation disposent d'une fonction VPN intégrée, iOS offre une meilleure sécurité et une meilleure protection de la vie privée. Avec un vpn Mac ou iPhone, vous pouvez choisir d'utiliser le protocole IKEv2 ou IPSec, qui est plus sûr que le protocole PPTP utilisé par Android. En outre, iOS vous donne la possibilité d'utiliser un serveur VPN géré par Apple, ce qui est plus sûr que d'utiliser un service VPN tiers.

Certains utilisateurs choisissent également d'installer des applications VPN tierces provenant de sources tierces fiables. Cela peut également être une bonne option si vous avez besoin d'une confidentialité supplémentaire.

4. Mises à jour

Si vous souhaitez bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité dès qu'elles sont disponibles, iOS est le meilleur choix. Comme Apple contrôle à la fois le matériel et le logiciel de l'iPhone, elle peut envoyer des mises à jour à tous les utilisateurs simultanément. Avec Android, les choses sont un peu plus compliquées. Google publie d'abord les mises à jour pour ses téléphones Pixel, puis les autres fabricants de téléphones publient leurs propres versions de la mise à jour (qui incluent souvent des fonctionnalités supplémentaires ou des bloatwares). Par conséquent, il peut s'écouler des mois avant que certains utilisateurs d'Android ne reçoivent la dernière mise à jour.

5. Vie privée

IOS et Android ont des points positifs et négatifs en matière de confidentialité. Du côté positif, les deux systèmes d'exploitation ont fait des progrès ces dernières années pour améliorer les fonctions de confidentialité et donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données. Cependant, Android présente encore quelques failles de sécurité qui pourraient mettre vos données en danger, et iOS a été critiqué pour collecter trop de données sur les utilisateurs.

6. Autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie est un élément important à prendre en compte pour tout smartphone, et il existe des différences nettes entre iOS et Android dans ce domaine. En général, les iPhones ont tendance à avoir une meilleure autonomie que les téléphones Android. Mais il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour améliorer l'autonomie de la batterie sur l'un ou l'autre type de téléphone.

7. Sécurité

La sécurité est un autre élément important à prendre en compte lors du choix d'un système d'exploitation pour smartphone. IOS est généralement considéré comme plus sûr qu'Android car il est plus difficile pour un logiciel malveillant d'infecter un iPhone. Les deux systèmes d'exploitation ont parcouru un long chemin en termes de sécurité, et il existe des moyens de sécuriser davantage votre téléphone, quel que soit celui que vous choisissez.

8. Prix

Enfin, le prix est un facteur à prendre en compte pour choisir entre iOS et Android. En général, les iPhone ont tendance à coûter plus cher que les téléphones Android. Il y a en fait quelques raisons pour lesquelles les iPhones sont généralement plus chers que les téléphones Android. Premièrement, Apple contrôle à la fois le matériel et le logiciel de l'iPhone, ce qui lui permet d'offrir une expérience plus transparente et intégrée. Deuxièmement, les iPhones sont généralement commercialisés en quantités limitées, ce qui fait grimper les prix. Enfin, Apple utilise des matériaux de meilleure qualité pour ses téléphones, ce qui contribue à leur prix plus élevé.