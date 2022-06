Soldes : Nouveaux forfaits mobiles de 70Go à 140Go dès 6.90€ à prix garanti à vie

Envie d'être serein quant à votre facture de téléphonie mobile ? Plus besoin de s'en préoccuper avec Syma Mobile, ce dernier vous propose de nouvelles offres promotionnelles avec des tarifs avantageux garantis à vie ; venez les découvrir dans cet article !

De nouvelles offres en promotion et sans engagement

L'opérateur Syma Mobile met en avant de nouvelles offres promotionnelles valables jusqu'au 28 juin prochain, 23h59. Vous aurez le choix parmi trois forfaits avec 70Go, 100Go et 140Go d'internet, bénéficiant tous les trois d'un tarif préférentiel garanti à vie !

Les forfaits mobiles de cet opérateur virtuel s'accompagnent d'options payantes disponibles en quelques clics afin d'agrémenter votre offre mobile selon vos besoins et vos envies, et ce, d'un mois à l'autre. "International", "Internet 10Go en 4G", "Appels & SMS illimités + 5Go depuis USA" en sont quelques exemples. En termes de tarifs, ces options varient entre 4€ et 20€ par mois.

Sachez enfin que les nouvelles promotions de Syma Mobile sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

De 70Go à 140Go dès 6,90€

Les trois offres qui nous intéressent ici proposent l'illimité pour communiquer sans compter depuis la Métropole (communications vers les DOM incluses), les DOM et plus largement depuis l'Union européenne. L'Islande, le Liechtenstein ainsi que la Norvège s'invitent à la liste des pays depuis lesquels vous pourrez utiliser cet avantage pour communiquer, mais aussi depuis lesquels vous pourrez naviguer sur le web.

La première offre est le forfait Le six à 6,90€ par mois. Vous profiterez avec ce forfait de 70Go en France métropolitaine, dont 5Go dédiés à votre connexion internet depuis l'étranger (UE/DOM).

Si vous préférez davantage de data, deux forfaits s'offrent à vous : le forfait Le huit à 8,90€ par mois et le forfait Le dix à 10,90€ par mois.

Le forfait Le huit vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine. 6Go(inclus) seront disponibles pour rester connecté lors de vos séjours en Europe.

Le forfait Le dix vous offre quant à lui jusqu'à 140Go en France métropolitaine ainsi que 8Go (inclus) utilisables depuis l'UE et les DOM.