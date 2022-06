Forfait mobile : cinq offres exceptionnelles de 30 à 130Go dès 4.90€ à VIE ont débarqué aujourd'hui

Vous voulez profiter des soldes d'été pour faire des économies sur votre facture mobile ? C'est effectivement le bon moment de changer de forfait mobile. Aujourd'hui, ce sont cinq nouvelles offres exceptionnelles qui ont débarqué chez Syma Mobile. De 30 à 130Go à maximum 9.90€ par mois à VIE, ne passer pas à côté de ces bons plans

Un forfait mobile pas cher à prix garanti à vie

Les soldes d'été sont l'occasion de changer d'opérateur mobile pour réduire sa facture mobile. Aujourd'hui, c'est Syma Mobile qui vous gâte avec le lancement de cinq nouvelles offres promotionnelles à moins de 10€ sans condition de durée. Ces forfaits mobiles de 30 à 130Go dès 4.90€ par mois à VIE sont sans engagement de durée, vous ne prenez donc aucun risque. Pour profiter de l'une de ces promos incroyables, vous avez jusqu'au 5 juillet inclus pour ouvrir une nouvelle ligne.

Quelle offre vous correspond : 30Go, 90Go, 100, 110 ou 130Go ?

L''opérateur Syma Mobile vous permet de profiter d'un forfait illimité complet à prix avantageux et pas seulement la première année. Quel que soit l'abonnement de téléphone que vous choisirez, vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez également appeler sans limite depuis la France vers plus de 100 destinations et les mobiles européens avec l'ensemble de ces offres à l'exception du forfait à 4.90€.

Ces forfaits pas chers fonctionnent sur le réseau 4G de SFR avec la possiblité d'activer la 5G pour 5€ de plus avec les formules 100Go et 110Go.



Pour ce qui est de l'internet mobile en France et depuis l'Europe et les DOM, voici les choix qui s'offrent à vous :