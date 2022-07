Forfaits Very B&You en promo : Faites le plein de gigas à prix mini pour les vacances !

C’est les vacances ! La période de l’année où vous allez sûrement communiquer le plus avec vos proches, streamer beaucoup de contenu et vous attarder longtemps sur les réseaux sociaux. Alors, que vous ayez choisi de rester en France métropolitaine, d’aller découvrir l’Europe ou encore le reste du monde, c’est le moment ou jamais de vous offrir un forfait mobile à la taille de vos envies, sans pour autant vous vider les poches.

Ça tombe bien ! Les forfaits Very B&You de Bouygues Telecom sont en super promo jusqu’au 6 juillet prochain !

Very B&You : un forfait avec 100 Go de data qui déchire !

C’est clairement THE forfait mobile idéal pour ces vacances ! Avec cette offre, profitez chaque mois, d’un volume web de 100 Go en 4G dans toute la France Métropolitaine grâce à la couverture réseau étendue de Bouygues Telecom. De quoi streamer et naviguer pendant de longues heures à très haut débit !

Vous avez prévu de voyager dans un pays de l’UE, à La Réunion, en Martinique ou dans l’un des autres DOM ? Pas de souci ! Ce forfait inclut une enveloppe web de 20 Go que vous pouvez utiliser pour vous connecter en haut débit durant votre séjour dans ces destinations.

De même, que vous partiez en vacances ou pas, vous pourrez appeler et échanger des messages avec vos proches sans compter. Dans les deux cas, ce forfait Very B&You 100 Go couvre en effet vos appels et SMS en illimité vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM. Idem pour vos communications depuis et vers les autres pays européens quand vous êtes en déplacement.

Combien ça coûte ? Seulement 10,99 €/mois, sans changement de tarif par la suite ! Mieux, l’offre est sans engagement. Vous restez donc libre de résilier à tout moment, et sans frais.

Deux autres forfaits Very B&You en promo à prix chocs

En plus du forfait Very B&You de 100 Go, Bouygues Telecom propose également deux autres formules dans le cadre de cette promo :

Un forfait avec 5 Go/mois utilisables aussi bien en France métropolitaine qu’au sein de l’UE et dans les DOM. Tarif : 4,99 €/mois,

utilisables aussi bien en France métropolitaine qu’au sein de l’UE et dans les DOM. Tarif : 4,99 €/mois, Un forfait avec 200 Go/mois, dont 20 Go sont utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Tarif : 14,99 €/mois ;

Le premier est idéal pour les petits budgets qui ont besoin de se connecter ponctuellement à Internet et de rester en contact avec leurs proches.

Quant au second, c’est la formule « Maxi », taillée sur mesure pour les gros consommateurs de data. Si vous souhaitez streamer de la musique à volonté ou regarder vos séries favorites sans trop vous retenir, c’est le forfait qu’il vous faut.

Les appels et SMS illimités sont également inclus dans chacune de ces offres, au même titre que pour la première.

Conditions de souscription

Ces forfaits Very B&You sont proposés tels que détaillés ci-dessus, jusqu’au 6 juillet à minuit. Ils sont naturellement réservés aux nouveaux clients et peuvent être souscrits directement en ligne.

Afin de bénéficier du service, l’achat d’une carte SIM à 10 € est par ailleurs exigée.

Ne perdez donc pas de temps ! Souscrivez dès maintenant et profitez d’un maximum de datas pendant tout l’été.