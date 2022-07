SOLDES : un nouveau forfait mobile pas cher lancé par surprise chez l'opérateur Low Cost d'Orange

Surprise ! La marque digitale d'Orange, SOSH lance un nouveau forfait mobile pas cher avec 60Go de données mobiles. Cette Série Limitée à durée limitée est le bon plan de l'été à ne pas manquer pour profiter du réseau numéro 1 durant vos vacances d''été. On vous dit tout sur cette offre signée SOSH by Orange

60Go sur le réseau Orange pour seulement 10,99 €/mois

Vous attendiez le bon plan de l'été de SOSH pour changer d'opérateur mobile ? Ne cherchez plus, SOSH vient de lancer par surprise une nouvelle série limitée à bas prix. Cette offre sans engagement de durée vous permettra de profiter de 60 Gigas sur le réseau Orange pour seulement 10.99€ par mois. Pour saisir ce bon plan SOSH, vous devez ouvrir une nouvelle ligne avant le 7 juillet 9h.

Pour rentrer dans les détails, ce forfait pas cher proposé en série limitée sur le site en ligne SOSH comprend chaque mois :

Appels et SMS/MMS illimités en France

Internet mobile 60Go depuis la France métropolitaine ( Débit réduit au-delà)

Débit réduit au-delà) Appels et SMS/MMS illimités en Europe et DOM vers ces zones et vers la France

12Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre).Débit réduit au-delà.

100Go à 14.99€ par mois à saisir immédiatement

Vous voulez davantage d'internet pour rester connecté en toute sérénité cet été ? L'opérateur SOSH affiche un autre bon plan jusqu'au 04 juillet 9h. Pour moins de 15€ par mois, vous pouvez en effet obtenir un forfait mobile incluant 100Go de 4G sur le réseau Orange. En optant pour cette offre mobile SOSH, vous disposerez en plus de vos 100 gigas dans l'Hexagone, 20Go en Europe et DOM. Vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE.

