ALERTE ! Ces 5 forfaits mobiles de 30 à 130Go à moins de 10€ par mois à VIE expirent ce soir

Si vous n'avez pas encore craqué pour les offres promotionnelles de Syma Mobile, c'est toujours possible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ! De 30Go à 130Go à prix cadeau valable sans limitation de durée ; venez les (re)découvrir dans cet article !

Des offres sans engagement et en promotion

Syma Mobile met en avant des offres promotionnelles disponibles encore jusqu’à ce soir, 23h59. Ces dernières sont engagement, vous laissant l'opportunité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Cinq forfaits pas chers vous sont proposés avec de 30Go à 130Go d'internet en France métropolitaine à des tarifs préférentiels qui resteront valables même au-delà de la première année d'abonnement !

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous aurez la possibilité de communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine (vers la Métropole et les DOM) que depuis l'étranger, à savoir les DOM, les pays de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Des options payantes - entre 4€ et 20€ - sont à votre disposition pour agrémenter votre offre mobile en fonction de vos besoins et envies du moment. En effet, ces dernières sont activables en quelques clics et facilement résiliables.

De 30Go à 130Go à moins de 10€

Idéale pour les petits budgets, l'offre Le cinq est à 4,90€ par mois. Elle vous permet de surfer sur le net à hauteur de 30Go en France métropolitaine et de profiter de 4Go lors de vos séjours en Europe* et dans les DOM.

Pour deux supplémentaires, vous pouvez opter pour le forfait Le six. Vous pourrez alors apprécier les 90Go mis à votre disposition pour vous connecter en France métropolitaine en toute sérénité ainsi que les 5Go (inclus) dédiés à votre usage depuis l'étranger*. Avec ce forfait à 6,90€ par mois, vous bénéficierez également de l'accès gratuit à l'option "appels internationaux".

Vous souhaitez faire le plein de data ? Alors trois offres pourraient vous intéresser :

7,90€/mois : 100Go en France, dont 6Go utilisables l'UE* et les DOM

en France, dont 6Go utilisables l'UE* et les DOM 8,90€/mois : 110Go en France, dont 6Go utilisables l'UE* et les DOM

en France, dont 6Go utilisables l'UE* et les DOM 9,90€/mois : 130Go en France, dont 7Go utilisables l'UE* et les DOM

Ces forfaits vous permettent de profiter de l'option "appels internationaux" gratuitement. Les offres 100Go et 130Go vous ouvrent la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois.

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein