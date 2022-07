Nouveauté : le Smartphone Poco X4 GT en précommande avec une généreuse offre de lancement

Nouveau modèle vedette du milieu de gamme de POCO, le Xiaomi POCO X4 GT se dévoile complètement en prélude à sa sortie officielle en France prévue pour ce 9 juillet. Déjà disponible en précommande avec une généreuse offre de lancement, ce modèle met en avant de solides atouts pour un tarif très attractif.

Design premium et écran à 144 Hz

Destiné principalement au gaming mobile, le POCO X4 GT possède un design qui se rapproche assez de celui du Xiaomi 12, avec ses bords anguleux qui permettent une bonne prise en main. Côté finition, son cadre métallique et sa coque arrière incurvée sont du plus bel effet.

Pour ce qui est de l’affichage, le Xiaomi POCO X4 GT marque la différence avec un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz. Bien qu’il ne bénéficie pas de la technologie OLED, cet écran permet de profiter d’une expérience de navigation extrêmement fluide, quel que soit le type de contenu affiché.

Puce à 8 cœurs et triple caméra de 64 mégapixels

Sous sa coque, le POCO X4 GT embarque un processeur Dimensity 8100 de MediaTek qui est gravé en 5 nm. Compatible 5G, cette puce est couplée à 8 Go de RAM. Pour le stockage interne, le choix est offert entre 128 et 256 Go. Quant au système d’exploitation, ce smartphone Xiaomi tourne sous Android 12, avec la surcouche MIUI.

Pour la photo, ce Smartphone est équipé à l’arrière, d’une triple caméra composée notamment d’un très efficace capteur grand-angle de 64 mégapixels. Pour les selfies, un capteur frontal de 16 mégapixels est logé dans le poinçon de l’écran.

Grosse batterie et charge turbo

La batterie du POCO X4 GT est un accumulateur de 5 080 mAh qui offre à l’appareil une solide autonomie. Cette batterie est par ailleurs compatible avec la technologie de charge turbo à 67 W. Il suffit ainsi de 38 minutes pour la recharger intégralement, de 0 à 100 %.

Une offre spéciale de lancement

Le Xiaomi POCO X4 GT sera disponible en magasin dès ce 9 juillet. En attendant, vous pouvez déjà le précommander et profiter de l’offre spéciale de lancement qui donne droit à une remise immédiate de 80 €.

Grâce à cette offre, vous pouvez ainsi vous offrir le Xiaomi Poco X4 GT (8 + 128 Go) à 299,90 € au lieu de 379,90 €. Quant à la version avec 256 Go de stockage interne, elle est disponible à 349,90 € au lieu de 429,90 €.