Top 5 des forfaits mobiles à 5€ : de 5Go à 40Go d'internet par mois

Vous êtes à la recherche d'un forfait à prix mini ? Découvrez dans cet article notre top 5 des forfaits mobiles à 5€ maximum avec les opérateurs Syma Mobile, Cdiscount Mobile, Prixtel, RED by SFR et Bouygues Telecom ! De 5Go à 40Go d'internet en promotion et sans engagement, vous devriez trouver votre bonheur à coup sûr !

Syma Mobile : le forfait pas cher avec 15Go à 4,90€ par mois à VIE L'opérateur Syma Mobile présente une nouvelle offre - disponible jusqu'au 12 juillet prochain inclus - avec 15Go pour la somme de 4,90€ par mois, tarif valable même après la première année d'abonnement ! L'offre 15Go vous propose 4Go (inclus) dédiés à votre connexion depuis les pays européens, les DOM, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Lorsque vous voyagez à travers ces destinations comme lorsque vous vous trouvez en France métropolitaine, vous pourrez communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité. Notez que vous pourrez utiliser cet avantage également depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM. Cdiscount Mobile : la série limitée 40Go à 4,99€ pendant 1 an Cdiscount Mobile propose, lui aussi, un forfait mobile en promotion : son forfait 40Go bénéficie d'une remise mensuelle de 5€ la première année, vous faisant économiser jusqu'à 60€ ! Ainsi, pour profiter de cette offre valable jusqu'au 12 juillet, 23h59, vous pourrez verser la somme de 4,99€ par mois pendant 1 an au lieu des 9,99€ initialement demandés ! Au-delà des 40Go fournis pour surfer sur le net en France métropolitaine, vous disposerez de 9Go afin de rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Depuis l'ensemble des zones précitées, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble. Prixtel : l'offre Le petit neutre en CO2 de 20Go à 40Go dès 4,99€ Le forfait Le petit de Prixtel, neutre en CO2, bénéficie également d'une réduction la première année suivant la souscription. Pour profiter de 20Go en France métropolitaine (premier palier data), vous vous vous acquitterez de 4,99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 7,99€ ! Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement à l'étranger ? Pas de panique, l'opérateur prévoit 10Go que vous pourrez utiliser depuis l'UE et les DOM. De même, en France comme depuis ces destinations, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre guise. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 12 juillet inclus. RED by SFR : la promo forfait 5Go à partir de 5€ Chez RED by SFR, le forfait RED 5Go est à 5€ par mois. Vous avez la possibilité avec ce forfait de naviguer sur la toile à hauteur de 5Go en France métropolitaine. 6Go supplémentaires sont dédiés à votre usage internet à l'étranger (UE/DOM). Vous bénéficierez bien entendu de l'illimité depuis l'ensemble de ces zones pour communiquer à votre guise. Vous souhaitez agrémenter votre offre mobile ? Vous pouvez alors opter pour l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" en versant 5€ chaque mois. Vous avez jusqu'au 25 juillet inclus pour souscrire cette offre RED 5Go. B&You de Bouygues Telecom : le mini forfait 5Go à 4,99€ La série spéciale B&You de Bouygues Telecom est à 4,99€ par mois si vous vous décidez avant le 12 juillet minuit ! Vous disposerez alors de 5Go en France métropolitaine, mais aussi lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Ce forfait pas cher vous permettra par ailleurs d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter que vous soyez en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et plus largement en Europe.