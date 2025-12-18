Le OnePlus 15R est maintenant disponible en précommande en France

D’après la marque, ce modèle doit répondre aux attentes de sa communauté à la recherche d’un téléphone puissant, endurant et durable, sans atteindre les niveaux de prix des OnePlus 15 ou des principaux rivaux comme les Samsung Galaxy ou Google Pixel les plus onéreux. Celina Shi, directrice marketing de OnePlus Europe, rappelle que la philosophie du constructeur consiste à « ne jamais accepter le compromis », en mettant en avant une association entre matériel performant et expérience logicielle soignée sur OxygenOS 16 basé sur Android 16.

Par rapport au OnePlus 15 disponible depuis quelques semaines maintenant, le 15R se positionne comme une alternative un peu plus accessible, tout en conservant une grande partie de la fiche technique essentielle, notamment côté processeur et batterie. Sur un marché où de nombreux smartphones se contentent de capacité de batterie comprise entre 4500 et 5000 mAh, les 7400 mAh annoncés par OnePlus apparaissent comme un argument clé pour l’endurance, en particulier pour les usages intensifs comme le jeu ou la vidéo.

Snapdragon 8 Gen 5 et promesse de performances

Le OnePlus 15R est le premier smartphone commercialisé au niveau mondial à intégrer la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, une puce que OnePlus affirme avoir co-développée et optimisée avec Qualcomm pendant près de deux ans.

Selon la fiche technique communiquée par la marque, ce SoC apporterait un gain de 36% sur les performances CPU, 11% sur le GPU et 46% sur les capacités d’intelligence artificielle par rapport à la génération précédente. Ces chiffres restent pour l’instant des données constructeur, mais ils placent théoriquement le 15R au niveau des modèles Android les plus rapides du moment, notamment pour le jeu ou le multitâche lourd.

Pour accompagner cette puce, OnePlus a retenu de la mémoire LPDDR5X Ultra et un stockage UFS 4.1, des technologies déjà adoptées sur les références les plus coûteuses du marché. Les configurations annoncées pour la France sont de 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, selon la configuration choisie.

Écran AMOLED et expérience d’utilisation

À l’avant, le OnePlus 15R dispose d’un écran AMOLED LTPS annoncé avec une définition 1,5K, d’une diagonale d’environ 6,8 pouces (6,83 pouces exactement selon OnePlus) et capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz, comme le OnePlus 15. Selon le fabricant, il s’agit de la fréquence la plus élevée jamais proposée par la marque sur un smartphone, ce qui le place parmi les modèles les plus rapides du marché pour l’affichage, notamment en jeu, même si certains concurrents haut de gamme misent plutôt sur des dalles LTPO plus flexibles sur la gestion de la fréquence.

OnePlus indique une luminosité maximale pouvant atteindre 1800 cd/m², avec une valeur minimale d’environ 1 cd/m² lorsque la fonction « Reduce White Point » est activée, ce qui devrait favoriser un meilleur confort d’utilisation dans l’obscurité. L’écran est associé à un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous la dalle pour une réactivité des plus véloces.

Photo, vidéo et fonctions logicielles

Sur le volet photo, le OnePlus 15R s’appuie sur un module principal de 50 mégapixels utilisant le capteur IMX906, déjà vu sur le OnePlus 15, complété par un ultra grand angle de 8 mégapixels offrant un champ de vision de 112 degrés. Pas de téléobjectif sur ce modèle, ce qui, outre la configuration du chipset, marque sa plus grande différenciation. À l’avant, le smartphone propose une caméra de 32 mégapixels avec autofocus, une caractéristique encore absente de certains concurrents qui optent pour des modules frontaux fixes moins flexibles pour les portraits ou les appels vidéo.

OnePlus met en avant un nouveau moteur de traitement d’image baptisé DetailMax, présenté comme un outil visant à améliorer la restitution des détails et la gestion de la dynamique.

En vidéo, l’appareil prend en charge l’enregistrement jusqu’en 4K à 120 images par seconde, une possibilité encore relativement rare sur les segments de prix avoisinant les 700 ou 800 euros. Selon le fabricant, des outils d’édition sont intégrés directement dans le téléphone afin de faciliter le montage rapide de séquences, en particulier pour les contenus orientés réseaux sociaux ou pour les créateurs mobiles.

Design, coloris et robustesse

Le OnePlus 15R est lancé en deux coloris principaux : Charcoal Black, au rendu sobre et sombre, et Mint Breeze, un vert lumineux destiné à offrir une alternative plus voyante. Selon OnePlus, les deux déclinaisons bénéficient d’un traitement Velvet Glass pensé pour allier toucher doux et meilleure préhension, dans la lignée d’autres modèles récents de la marque qui exploitent des finitions mates pour limiter les traces de doigts.



Sur le volet de la résistance, OnePlus met en avant une certification quadruple : IP66, IP68, IP69 et IP69K, ce qui reste inhabituel même sur le très haut de gamme sauf pour les tous derniers modèles annoncés. Ces indices permettent d’assurer la protection contre la poussière à une résistance renforcée à l’eau ainsi qu’à la haute pression, alors que nombre de smartphones concurrents se contentent d’un IP68 classique.

Disponibilité et prix

En France, OnePlus annonce l’ouverture des précommandes du OnePlus 15R à partir du 17 décembre 2025, avec une commercialisation en vente libre prévue le 15 janvier 2026 sur son site officiel et chez les partenaires habituels. Deux versions sont prévues : une configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage proposée à 699 euros, disponible en Charcoal Black et Mint Breeze, et une variante 12+512 Go affichée à 799 euros, réservée au coloris Charcoal Black.

Selon OnePlus, une offre de lancement est prévue du 17 décembre au 21 janvier pour tout achat réalisé sur OnePlus.com soit une remise immédiate de 100 euros sur le OnePlus 15R 12+512 Go, ramenant son prix à 699 euros pendant cette période. La marque met également en avant plusieurs cadeaux, dans la limite des stocks disponibles : un kit adaptateur 120 W d’une valeur indicative de 69,99 euros, ainsi qu’un second présent au choix entre des écouteurs OnePlus Buds 4 Black Only en édition limitée ou une coque magnétique OnePlus 15R Sandstone, annoncée à 24,99 euros.

