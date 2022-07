SOLDES Smartphone Xiaomi : le POCO X4 GT est déjà à prix cassé !

A peine sorti et déjà soldé, le Xiaomi POCO X4 GT est à prix cassé chez Amazon ! Vous pouvez dès aujourd’hui profiter d’une remise immédiate de 80€ sur l’achat de ce tout nouveau POCO. Cette réduction est proposée par le constructeur Xiaomi lui-même. Découvrez les détails de cette offre promotionnelle pour pouvoir en profiter au plus vite !

Le Xiaomi POCO X4 GT est 80€ moins cher pendant les soldes

Envie de profiter d’une promotion incroyable pour acheter le Xiaomi POCO X4 GT au meilleur prix pendant les soldes ? Nous avons découvert l’offre faite pour vous sur le site d’Amazon aujourd’hui. Sur la boutique du constructeur Xiaomi, présente sur le site d’Amazon, le tout nouveau POCO X4 GT est 80€ moins cher. Grâce à une remise immédiate, son prix chute de 379.90€ à 299.90€ seulement ! Il n’a jamais été a un prix aussi bas depuis sa sortie, il y a quelques semaines seulement. Offrez-vous un smartphone Xiaomi récent et performant pour un tarif vraiment très intéressant.

Avec Amazon, profitez de services complémentaires qui vont vous simplifier la vie comme la livraison et les retours gratuits mais également un paiement en plusieurs fois. Ce POCO est expédié directement par le marchand. Mais attention, les stocks restent très limités. Alors, n’hésitez pas trop longtemps car vous risqueriez de le regretter.

Même en promotion, le Xiaomi POCO X4 GT offre des performances incroyables

Le Poco X4 GT 5G soldé chez Amazon est proposé en noir, bleu et gris. Il pèse 200 g et mesure 163.64 x 74.29 x 8.87 mm. Le Poco X4 GT, smartphone de Xiaomi, est doté d'un écran LCD avec une définition de 2400 X 1080 px, 144 Hz de taux de rafraîchissement et 6,6 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Sous le capot, ce mobile est équipé de la puce Mediatek Dimensity 8100. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Cette dernière propose également une puce graphique Mali-G610 MC6. La RAM du portable est de 8 Go et son espace de stockage est de 128 Go. Du côté connectivité et réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le mobile utilise Android 12. En ce qui concerne l'autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 5 080 mAh. Pour recharger votre portable en un rien de temps, profitez de la charge rapide 67 W.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : quatre objectifs sont présents sur le Poco X4 GT, trois modules arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal possède une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.89. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 16 Mpx. Le Poco X4 GT vous permettra par ailleurs d'éditer ou capturer des clips vidéo en 1080p.