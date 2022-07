Soldes Samsung : incroyable, les Galaxy A13 et Galaxy M13 sont en promo à partir 150€

La période des soldes d’été est le moment idéal pour acheter un smartphone Samsung vraiment pas cher. Avec un budget entre 150€ et 200€, offrez-vous un téléphone performant et récent. Nous avons trouvé deux promotions qui devraient vous plaire. Elles concernent les Samsung Galaxy A13 et Galaxy M13. Deux très bons modèles qui voient leur prix chuter. On vous explique tout dans la suite de cet article.

Galaxy A13 et Galaxy M13 : deux smartphones Samsung soldés à prix canon

Profitez des soldes d’été pour vous offrir un smartphone Samsung à moindre coût ! Nous avons découvert deux bons plans sur le site de Cdiscount pour que vous puissiez vous offrir un smartphone Samsung récent pour moins de 200€. Le Samsung Galaxy A13, avec un espace de stockage de 128 Go, est moins cher en ce moment que la version 64 Go. Avec une remise de 50€, son prix chute pour votre plus grand bonheur. Ainsi, achetez le Galaxy A13 pour 199.99€ au lieu de 249€.

Encore moins cher, le Samsung Galaxy M13 est lui aussi en soldes. Avec une remise immédiate de 10€, vous pouvez dès maintenant l’acheter pour le petit prix de 149€. C’est le moment de se faire plaisir avec un nouveau téléphone, sans se ruiner !

Avec Cdiscount, bénéficiez de la livraison à domicile gratuite ainsi que d’un paiement en 4 mensualités si vous le désirez. Le marchand vous propose également la reprise gratuite votre ancien téléphone. Autant de services qui devraient finir de vous convaincre !

Zoom sur les caractéristiques du tout dernier Samsun Galaxy A13

Le Samsung Galaxy A13 concerné par cette promotion est bleu. Il a un poids de 195 g et mesure 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Le Galaxy A13, smartphone de Samsung, est doté d'un écran TFT d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 1080 X 2408 px de définition et d'une diagonale de 6,60 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Sous le capot, ce mobile est équipé de la puce Exynos 850. Le portable propose un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. La RAM de ce portable est de 4 Go et son espace de stockage de 128 Go. En ce qui concerne la connectivité et le réseau, l'appareil possède la 4G. L'appareil fonctionne avec Android 12. Du point de vue de l'endurance, il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 15 W.

Voilà quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : le Galaxy A13 embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Au niveau de l'objectif avant, il intègre une résolution de 8 Mpx. Par le biais de cet appareil, vous pourrez filmer vos clips vidéo en 1080p. Ce mobile embarque aussi un stabilisateur électronique.