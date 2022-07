Les Samsung Galaxy S23 fonctionneront uniquement avec des processeurs Qualcomm

Jusqu’ici les smartphones haut de gamme de Samsung étaient équipés soit d’une puce Samsung Exynos, soit d’un processeur Qualcomm Snapdragon. Pour la prochaine série, les Galaxy S23, il semble que seul ce dernier ait été retenu par la firme sud-coréenne.

L’actuelle série de smartphones Samsung Galaxy S22 profite de deux fournisseurs de processeurs : Samsung et Qualcomm. Les Galaxy S22 dotés d’un chipset Qualcomm Snapdragon représentent 70% de la production alors que 30% sont équipés d’une puce Samsung Exynos. Or, l’analyste Ming-Chi Kuo pense savoir que la série des Galaxy S23 attendue pour le début d’année prochaine sera exclusivement dotée de processeur Snapdragon. Cela coïncide avec d’autres rumeurs entendues dans le même sens. La série des Galaxy S24 serait également concernée.

Pourquoi un tel choix de la part de Samsung ?

Cette stratégie de la part de Samsung ne serait pas forcément liée à des problèmes de production de la puce Exynos mais plutôt en raison de la conception avancée du modem 5G chez Qualcomm intégrée au prochain Soc SM8550 (probablement le Snapdragon 8 Gen 2 qui viendra remplacer l’actuel Snapdragon 8 Gen 1). Pendant le Mobile World Congress de Barcelone, Qualcomm a annoncé sa prochaine génération de modem 5G intégré, le Snapdragon X70. Ce circuit n’augmentera pas les débits actuellement proposés par le Snapdragon X60 et autres mais se concentrera sur des fonctionnalités supplémentaires et des options d’intelligence artificielle faisant dire à Qualcomm qu’il s’agit du premier processeur 5G AI au monde dans un système modem-RF.

Nous savons qu’Apple essaie de développer sa propre puce de modem 5G mais s’est heurté à des brevets déposés par Qualcomm autour de cette technologie rendant particulièrement délicat sa conception. Samsung, de son côté, selon Ming-Chi Kuo, ne pourrait pas égaler le prochain modem 5G de Qualcomm aussi bien en ce qui concerne les performances et l’efficacité énergétique. C’est pourquoi le géant sud-coréen pourrait finalement choisir le Snapdragon 8 Gen 2 pour ses futurs smartphones haut de gamme. Par extension, il n’est pas exclu que les prochains mobiles pliants de la marque, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en profitent également. Les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont attendus début août, avec un Soc Snapdragon 8 Gen 1. Les processeurs Samsung Exynos pourraient ainsi être réservé aux modèles Premium et de milieu de gamme, des marchés également important pour la marque qui est loin de faire que du haut de gamme afin de toucher un public aussi large que possible.

{{ widget('pricetel', 3373 }}

{{ widget('pricetel', 3374 }}

{{ widget('pricetel', 3375 }}