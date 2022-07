Soldes Forfaits Mobiles : 4 forfaits à prix cassé dès 5€ par mois avec jusqu’à 40 Go d’internet

Voici les 4 bons plans des soldes d’été pour un forfait mobile à 5€ par mois seulement avec maximum 40 Go d’internet ! Quatre forfaits de téléphone à partir de 4,90 € commercialisés par Syma Mobile, Prixtel, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, sur les réseaux SFR et Bouygues Telecom, se livrent un combat acharné. Découvrez en détail quelle offre propose le meilleur prix et de combien de data vous allez pouvoir disposer pour un si petit prix.

Le forfait mobile à 4.99€ avec 20 Go de Prixtel

Avec son offre mobile 20 Go, Prixtel a assuré ! Si le forfait Prixtel vous séduit, vous pourrez bénéficier de 20 Go de data sur le réseau de SFR en France métropolitaine. Par ailleurs, avec ses 10 Go de data, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, ce forfait de téléphone illimité ne manquera pas de vous convaincre. Si cette offre mobile 4G+ vous intéresse, vous aurez aussi la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE.

Jusqu'au 19 juillet, ce forfait de téléphone sans engagement vous est offert au tarif mini de 4,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix standard de 7,99 €/mois.

Syma Mobile : un abonnement mobile 15 Go pour 4,90 €/mois

Nous vous avons trouvé un bon plan pour un forfait de téléphone 15 Go ! Rendez-vous chez Syma Mobile pour bénéficier de cette promo. L'offre Syma Mobile comprend 15 Go de data sur le réseau de SFR, et ce, dans la métropole. De plus, ses 4 Go de data (inclus) vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit depuis les départements d'Outre-mer ou depuis l'Union européenne. Avec ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, ce forfait mobile illimité va en plus en convaincre plus d'un.

Si vous choisissez cette offre mobile 4G avant le 19 juillet, vous profiterez d'un super tarif de 4,90 €/mois au lieu de 7,90 €/mois sans condition de durée.

Le forfait de téléphone 30 Go d'Auchan Telecom à 5,99 €/mois

Exclusivement chez Auchan Telecom, voici une promotion pour un abonnement de téléphone 30 Go. Ses 30 Go de data sur le réseau de Bouygues Telecom vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, et ce en France métropolitaine. Par ailleurs, en optant pour l'offre Auchan Telecom, vous pourrez consommer 10 Go de data depuis les DOM et depuis l'UE. Les services offerts par ce forfait de téléphone illimité comprennent en plus des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Son prix ? Seulement 5,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois, pour un max d'avantages. Attention cette promotion se termine le 19 juillet. Passé cette date, il sera trop tard !

40 Go à 4,99 €/mois : découvrez l'abonnement de téléphone de Cdiscount Mobile !

Si vous cherchez un forfait mobile 40 Go, voilà une promo qui a de quoi vous séduire. Où retrouver cette super bonne affaire ? Chez Cdiscount Mobile bien évidemment ! Si vous souscrivez à l'offre Cdiscount Mobile, vous pourrez profiter de 40 Go de data sur le réseau de Bouygues Telecom en France métropolitaine. De plus, avec ses 9 Go de data, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, cet abonnement mobile illimité va vous convaincre. Avec ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne, cette offre mobile 4G a en plus tout pour vous séduire.

Ce forfait de téléphone pas cher est vendu au très bon prix de 4,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 9,99 €/mois. Cette promotion ne sera plus disponible après le 19 juillet.