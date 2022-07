Votre forfait mobile de 15 à 90Go à moins de 10€ par mois à VIE avant ce soir minuit

Il n'est pas trop tard pour profiter des promotions valables à vie de l'opérateur Syma Mobile. Jusqu'à ce soir, 23h59, obtenez un forfait mobile de 15 à 90Go à moins de 10€ par mois chez ce MVNO. Pour en savoir plus sur les quatre super bons plans c'est par ici !

Dernier jour des bons plans forfaits mobiles valables à vie

Pour obtenir un forfait mobile pas cher et pas que la première année, vous pouvez encore profiter des promos de l'opérateur Syma Mobile. Celui-ci met en avant quatre abonnements de téléphones avec de l'illimité et des volumes data allant de 15 à 90Go à prix garantis à VIE. Ces offres mobiles proposées entre 4.90€ et 9.90€ sont disponibles encore jusqu’à ce soir, 23h59. Notons que ces offres sont engagement de durée, vous resterez donc libre de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

15, 50, 60 ou 90Go à moins de 10€

Les quatre forfaits pas chers incluent de 15 à 90Go d'internet en France métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. En optant pour l'un de ces abonnements de téléphones, vous aurez la possibilité de communiquer en illimité (appels, SMS et MMS) aussi bien depuis la France métropolitaine (vers la Métropole et les DOM) que depuis l'étranger, à savoir les DOM, les pays de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Idéale pour les petits budgets, l'offre Syma Mobile à 4,90€ par mois inclut 15Go en France et 4Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Si vous pensez avoir besoin de plus de 15Go, vous pourrez alors vous tourner vers le forfait mobile à 6.90€ par mois comprenant 50Go de 4G en métropole et 5Go en Europe et DOM.

Vous souhaitez davantage d'internet ? Syma Mobile propose les deux autres formules suivantes :

7,90€/mois : 60Go en France, dont 6Go utilisables l'UE et les DOM

en France, dont 6Go utilisables l'UE et les DOM 9,90€/mois : 90Go en France, dont 7Go utilisables l'UE et les DOM

Ces deux forfaits sans engagement avec 60 et 90Go ouvrent l'accès à la 5G en ajoutant l'option vitesse 5G à 5€ par mois.

Un forfait mobile 40Go en promotion pendant un an

Syma Mobile propose aussi dans son catalogue mobile, un abonnement de téléphone avec 40Go à seulement 5.90€ par mois. Cette offre mobile est en promotion pour une période de 12 mois. A l'issue de la première année, vous repasserez sur le prix de base à savoir 8.90€ par mois. Pour ce qui est des services, vous disposerez des appels illimités en France métropolitaine et DOM et depuis l’Europe ainsi que 40Go de 4G. Vous pourrez aussi appeler et échanger des SMS/MMS sans compter et profiter de 4 Go de data partout en Europe, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande.