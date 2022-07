Le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro n’a jamais été aussi bas depuis sa sortie !

Même si la fin des soldes a sonné hier, il est toujours possible de trouver des bons plans smartphones. Chez Rakuten aujourd’hui, le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est en chute libre. Grâce à une remise immédiate et un code promo exclusif, il est 90€ moins cher. Alors si vous voulez connaître les détails de cette offre incroyable, lisez vite la suite !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est 90€ moins cher grâce à une double remise

Même si les soldes d’été se sont terminés hier, il est toujours possible de profiter de bons plans smartphones pour acheter votre futur Xiaomi à prix canon. Grâce à une double remise cumulable proposée par l’enseigne Rakuten, le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro chute de façon incroyable. Une remise immédiate de 82.08€ cumulée au code promo RAKUTEN7, qui vous permet d’économiser 7€ supplémentaires, permet d’acheter le Redmi Note 11 Pro à 259.92€ au lieu de 349€. Faites ainsi une économie de presque 90€. Nous vous conseillons de ne pas hésiter trop longtemps car à un tarif aussi bas, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Votre achat vous fera gagner 13.35€ sur votre cagnotte Rakuten. Utilisez facilement cette dernière lors de votre prochaine commande afin de vous faire plaisir à nouveau à petit prix. Ce smartphone Xiaomi neuf vous sera livré gratuitement et rapidement à domicile. De plus, un paiement en plusieurs fois dès 66.73€ par moi vous sera proposé. Réalisez ainsi votre achat plus sereinement.

Les caractéristiques techniques du performant Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G proposé dans ce bon plan est blanc. Il pèse 202 g et mesure 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas les dépôts de poussière et résiste à l'eau. Au niveau de l'écran, le Redmi Note 11 Pro 5G, smartphone de Xiaomi, a une dalle AMOLED Dot Display avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est aussi doté d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Au niveau de l'appareil photo, cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11 Pro 5G, quatre à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.9. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le troisième objectif arrière possède, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de FOV 118 °. L'objectif avant se caractérise quant à lui par 16 Mpx de résolution. Par le biais de ce portable, filmez vos vidéos en 4k.

La puce Snapdragon 695 est épaulée par une RAM de 6 Go. Il dispose d’un espace de stockage de 128 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Ce SoC propose par ailleurs une puce graphique Adreno 619. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil tourne sous la version Android 11. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone est doté de la charge rapide 67 W.