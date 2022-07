Votre forfait mobile 50Go à moins de 8€ et sans engagement de durée avec ces trois opérateurs Low Cost

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Découvrez dans cet article notre top 3 des offres promotionnelles avec 50Go d'internet, sans engagement, mis en avant par les opérateurs Syma Mobile, Coriolis Telecom et Prixtel !

Syma Mobile : forfait 50Go à 6,90€

L'opérateur Syma Mobile propose jusqu'à demain soir, 23h59, son forfait avec 50Go d’internet en France métropolitaine au prix de 6,90€ par mois, tarif préférentiel valable sans limitation de durée !

Ce forfait pas cher vous permettra de disposer d'une enveloppe data de 5Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne, les DOM, la Norvège, l'Islande ou encore le Liechtenstein. Depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité. Vous pourrez par ailleurs profiter de l'option "appels internationaux" de manière gratuite.

Coriolis Telecom : forfait Brio Liberté 50Go à 7,99€

Coriolis Telecom met en avant une offre mobile bénéficiant d'une remise mensuelle de 5€ la première année d'abonnement. Également disponible jusqu'à demain soir, ce forfait sera donc facturé à 7,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 12,99€ !

Avec cette offre, vous naviguerez sur la toile à hauteur de 50Go en France métropolitaine et de 11Go (inclus) lors de vos séjours dans l'Union européenne et les DOM. Du côté des communications, vous apprécierez l'illimité, valable depuis l'ensemble des zones précitées.

Prixtel : forfait Le penta à partir de 6,99€

Chez Prixtel, l'offre Le penta propose de 50Go à 130Go pour moins de 10€ par mois ! Le premier data vous fournit 50Go en France métropolitaine et coûte la somme de 6,99€ par mois ! L'option 5G est disponible, il vous faudra verser 5€ supplémentaires par mois.

Neutre en CO2, le forfait sans engagement Le penta vous permettra de rester connecté à chacun de vos déplacements à l'étranger (UE/DOM), qu'ils soient professionnels ou de loisirs, avec les 20Go inclus offerts. Enfin, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre guise en France, depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.