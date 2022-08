Fairphone 4 : acheter un smartphone durable, réparable et équitable au meilleur prix

Nouveau modèle phare de la gamme du fabricant hollandais éponyme, le Fairphone 4 se veut le porte-étendard d’un nouveau genre de smartphones durables, équitables et faciles à réparer. Déjà très populaire sur le marché, il attire naturellement de plus en plus d’utilisateurs sensibles aux valeurs qu’il porte. Si vous hésitez encore, voici 5 bonnes raisons de l’adopter.

Fairphone 4 : une conception solide issue du commerce équitable

Les matériaux utilisés dans la fabrication du Fairphone 4 sont en grande partie issus du commerce équitable. C’est le cas des composants en aluminium et de l’or entrant dans la conception de chaque téléphone. La marque suit en effet l’ensemble du circuit afin de garantir un approvisionnement « responsable » et des revenus équitables aux travailleurs.

Fairphone est ainsi le premier et unique fabricant de smartphones à détenir un certificat Gold Fairtrade. Pour ceux qui souhaitent acheter « responsable » et « engagé », c’est donc le choix idéal.

Un smartphone écolo

Mieux qu’un smartphone reconditionné, le Fairphone 4 est fabriqué avec du plastique à 100 % recyclé et est totalement neutre en déchets électroniques. Chaque achat permet en effet de prolonger la vie d’un ancien smartphone dont les composants sont réutilisés.

Acheter un Fairphone 4, c’est donc faire un geste pour la planète en limitant la pollution par les débris électroniques.

5 ans de garantie

Le Fairphone 4 est un smartphone conçu pour être utilisé pendant longtemps. En plus de la solidité et de la fiabilité de ses composants, le fabricant Fairphone offre une garantie de 5 ans, avec toutes les mises à jour logicielles et une assistance client réactive. Vous pouvez donc être sûr que vous garderez longtemps votre Fairphone.

9,3/10 pour la réparabilité !

Il suffit d’un tournevis standard pour ouvrir le Fairphone 4, remplacer sa batterie, son écran ou n’importe quelle autre pièce de l’appareil. Le fabricant rend par ailleurs disponibles sur son site, tous les composants dont vous pourriez avoir besoin. De plus, ils sont tous proposés à des prix très accessibles.

Vous comprenez donc aisément pourquoi le Fairphone 4 a obtenu l’exceptionnelle note de 9,3/10 pour ce qui est de sa réparabilité.

Un smartphone 5G performant

En plus de tous ces atouts, le Fairphone 4 est aussi, et avant tout, un smartphone 5G performant équipé d’un processeur Snapdragon 750G avec 6 ou 8 Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de mémoire interne. Pour la photo, il embarque une double caméra de 48+48 mégapixels à l’arrière et un capteur selfies de 25 mégapixels. Sa batterie de 3 905 mAh lui garantit une solide autonomie et est compatible avec la charge rapide à 30 W.

C’est donc un smartphone que vous allez aimer utiliser !