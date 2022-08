Fairphone 4 ou Samsung Galaxy A53, lequel choisir ?

Dans le lot des smartphones 5G performants et à prix accessible, le Samsung Galaxy A53 et le Fairphone 4 font beaucoup parler d’eux depuis leur sortie. Le premier, pour son excellent rapport performances/prix, et le second pour son côté écologique et durable. Si vous hésitez entre ces deux modèles, voici un petit comparatif pour vous aider à faire le bon choix.

Design et fiabilité : Fairphone 4 ou Samsung Galaxy A53 ?

Esthétiquement parlant, ces deux smartphones n’ont quasiment rien en commun.

Le Galaxy A53 opte pour un design plutôt sobre et fin (8,1 mm d’épaisseur), avec des coloris de finition assez classiques (Bleu, Noir, Blanc et Pêche). De son côté, le Fairphone 4 est plus massif (10,5 mm d’épaisseur) et beaucoup plus lourd (225 g contre 189 g), avec un choix de coloris peu particulier : gris, vert et vert moucheté.

Les deux appareils présentent de bons indices de résistance et de fiabilité : certification IP67 pour le Galaxy A53, et IP53 + certification militaire MIL-STD-810G pour le Fairphone 4.

Le smartphone néerlandais s’annonce donc plus résistant, comme le laisse d’ailleurs sous-entendre la garantie de 5 ans offerte par le fabricant. De plus, avec un indice de réparabilité record de 9,3/10, le Fairphone est clairement le plus durable des deux smartphones.

Écran et performances : avantage pour le Galaxy A53

Clairement plus agréable à manipuler que son concurrent du jour, le Samsung Galaxy A53 offre une qualité d’affichage plus confortable et se montre également plus performant que ce dernier.

Son écran est plus grand (6,5 pouces contre 6,3 pouces) et bénéficie de la technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Fairphone 4 se contente d’une dalle LCD rafraîchie à 60 Hz.

Côté processeur, la puce Exynos cadencée à 2,5 GHz du smartphone Samsung se montre plus performante que la puce Sanpdragon 750 du Fairphone 4 qui est cadencée à 2,2 GHz.

Quant à l’équipement photo, celui du Galaxy A53 semble également plus avancé que celui de son concurrent. Avec ses 4 capteurs arrière de 64+12+5+5 mégapixels, il délivre des clichés plus précis et plus lumineux que ceux du Fairphone 4 et de sa paire de capteurs de 48 mégapixels.

Autonomie et vitesse de charge : Fairphone 4 ou Galaxy A53 ?

L’autonomie est l’un des autres points forts du Samsung Galaxy A53. Avec sa batterie de 5000 mAh, l’appareil offre en effet une autonomie allant jusqu’à 2 jours, là où le Fairphone 4 ne tient qu’une journée avec ses 3 905 mAh. Le smartphone Samsung se recharge également plus vite grâce à la charge rapide à 25 W (contre 20 W).

Alors, lequel choisir ?

Si vous recherchez un smartphone 5G très résistant, facile à réparer, utilisable pendant plusieurs années et que vous souhaitez acheter écolo, les 579 € (prix minimum hors promotion) du Fairphone 4 sont un bon investissement.

Par contre, si vous êtes un peu plus à cheval sur les performances, l’autonomie et l’esthétique, orientez-vous plutôt vers le Samsung Galaxy A53 5G. Il est disponible à partir de 459 € (hors promo).